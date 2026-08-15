Кроме того, в Берлине предупредили, что в преддверии Дня независимости Украины 24 августа нельзя исключать усиление ударов по инфраструктуре и гражданским объектам.

Почему Германия не рекомендует ехать в Украину?

МИД Германии 15 августа обновил информацию о ситуации с безопасностью в Украине. В ведомстве прямо указали, что поездки в Украину в настоящее время не рекомендуются.

Главной причиной называют продолжающуюся войну и регулярные российские удары. По оценке немецкого МИД, атаки с применением ракет, крылатых ракет и беспилотников происходят почти ежедневно, причем под угрозой находятся все регионы Украины.

Особое внимание немецкое ведомство уделило приближению Дня Независимости Украины.

В Украине продолжаются боевые действия. Российские авиаудары с применением ракет, крылатых ракет и беспилотников происходят почти ежедневно; пострадать могут все регионы страны. Учитывая время празднования Дня Независимости 24 августа 2026 года, нельзя исключать усиление атак как на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы), так и на гражданские цели,

– говорится в рекомендациях МИД Германии.

Ведомство отмечает, что боевые действия продолжаются прежде всего на востоке и юге Украины, однако российские атаки регулярно происходят и в других частях страны.

В частности, в ведомстве отмечают, что в западных областях частота и интенсивность авиаударов в целом ниже. В то же время Волынь, Ровенская, Львовская, Тернопольская области, Закарпатье, Ивано-Франковская область и Буковина также не являются полностью безопасными: по ним могут наносить удары дальнобойными ракетами и беспилотниками.

Опасность для путешественников представляют не только прямые попадания. Немецкое МИД также обращает внимание на падение обломков ракет и дронов, неразорвавшиеся боеприпасы и минную опасность в отдельных районах.

Отдельно отмечается, что воздушное пространство Украины закрыто, поэтому въезд и выезд возможны только наземным транспортом.

В рекомендациях также говорится о рисках, связанных с российскими ударами по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре. По данным немецкого МИД, перебои могут касаться электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Железнодорожное сообщение также может испытывать серьезные задержки из-за повреждений инфраструктуры.

Даже регионы, которые меньше пострадали от боевых действий, могут столкнуться с перебоями в работе критически важной инфраструктуры. Поэтому гражданам Германии, которые, несмотря на предупреждения, вынуждены ехать в Украину по неотложным причинам, рекомендуют заранее подготовить профессиональный план безопасности, следить за местными сообщениями и знать расположение ближайших укрытий.

Также рекомендуется установить украинское приложение для получения уведомлений о воздушных тревогах и строго соблюдать комендантский час.

Из-за российской агрессии возможности консульской поддержки граждан Германии в Украине очень ограничены. Посольство Германии в настоящее время выполняет лишь ограниченные консульские функции. Генеральное консульство в Донецке, основной офис которого расположен в Днепре, остается закрытым.

Немецкое ведомство также напоминает о повышенных рисках на оккупированных Россией территориях. Речь идет, в частности, о частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о Крыме, куда Германия категорически не рекомендует ехать.

Что нужно знать гражданам Германии, которые все же собираются туда поехать?

В связи с приближением 24 августа Германия фактически призывает своих граждан воздерживаться от необязательных поездок в Украину и учитывать риск усиления российских атак в период вокруг Дня Независимости.

Тем, у кого есть неотложные причины для поездки, МИД Германии рекомендует постоянно следить за обстановкой в сфере безопасности и местными сообщениями.

Гражданам рекомендуется иметь надлежащую медицинскую страховку, зарегистрироваться в системе кризисной готовности немецкого МИД и позаботиться о документах и финансовых ресурсах на весь период пребывания.

В то же время в рекомендациях подчеркивается: предупреждение о поездках остается в силе, а ситуация в Украине может быстро меняться.