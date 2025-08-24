Десятки лет прошли после поражения Украинской Революции и оккупации нашей страны советским режимом. Однако 24 августа 1991 года Украина стала на путь возвращения собственной свободы, которым идет до сих пор. Каким был день 24 августа 1991 года, расскажет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Хронология 24 августа 1991 года

10:00. Много вопросов и мало ответов

Верховная Рада УССР начинает свою работу. Абсолютное большинство депутатов, а если точнее, то 375 из 450 – коммунисты. Поэтому сегодня в зале чувствуется напряжение.

Заседание открыто. Слово берет председатель Верховной Рады Леонид Кравчук и имеет почти часовую речь – говорит о ситуации в стране, о путче, который произошел в Москве. Однако в воздухе зависал один вопрос – удастся ли провозгласить Независимость, несмотря на коммунистическое большинство?



День 24 августа 1991 года сопровождался ожесточенными дискуссиями в парламенте / Фото "Голос Украины"

Ближе к полудню напряжение растет. Между отдельными представителями демократических сил и коммунистами начинаются конфликты. Кто-то ищет способов договориться с большинством, кто-то предлагает провозгласили независимость вместе с декоммунизацией, хотя ожидаемо, что большинство этого не поддержит.

12:00 Напряжение растет

Толпа возле Верховной Рады с сине-желтыми флагами ожидает решения, но его нет. К митингующим выходит член Народной Рады и депутат Вячеслав Чорновил. Он и митингующие настроены решительно.

Если сейчас будет сорвано голосование, мы должны брать ЦК Компартии сами! На штурм!

– говорит Чорновил.

Такой настрой толпы под стенами Верховной Рады создавал дополнительное давление внутри парламента. Позже Леонид Кравчук вспоминал, что голосование оттягивалось максимально, пока не будет понимания, что большинство поддержит провозглашение Независимости. По состоянию на полдень еще не выглядело, что это удастся.



Люди были настроены решительно / Фото "Голос Украины"

Тем временем Дмитрий Павлычко, член Народной Рады, предлагает депутатам три пункта:

провозгласить Независимость Украины;

передать все войска на территории Украины под командование президиума Верховной Рады;

провести полную департизацию государственных органов.

Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук поддерживал план Дмитрия Павлычко.

14:00. Проект Акта провозглашения Независимости

Депутат Левко Лукьяненко накануне уже написал проект Акта провозглашения Независимости. В школьной тетради он написал документ, который начинался словами.

Выражая волю народа Украины к жизни в независимом государстве, продолжая традиции создания государства Украинской Народной Республики, сформулированные 22 января 1918 года Четвертым универсалом..

Но упоминание об УНР вычеркнули, опасаясь, что она испугает коммунистов и те не проголосуют. И это была далеко не единственная правка.

Зачитывать Акт тоже бы должен был Левко Лукьяненко. Это поддерживал и Кравчук, однако среди депутатов были опасения, потому что Лукьяненко считали едва ли не самым большим националистом в парламенте. Поэтому демократическое меньшинство боялось, что если он будет зачитывать Акт, то большинство может не поддержать его. Поэтому компромиссной фигурой стал Владимир Яворивский.

После зачитывания Акта Яворивским депутат от коммунистов Николай Багров заявил, что решение о провозглашении Независимости надо ставить на референдум.

16:00. Заседание под угрозой срыва

Коммунистическое большинство не имело единой позиции, поэтому в парламенте продолжались сложные переговоры, которые, казалось бы, ни к чему не приведут. Однако Игорь Юхновский, еще один представитель Народной Рады, предложил компромиссный вариант.

Юхновский предложил первым пунктом провозгласили Независимость, а вторым – референдум. Председатель Верховной Рады объявляет перерыв до 17:00, чтобы депутаты обсудили все имеющиеся предложения. Депутат от Народной Рады Владимир Гриньо начинает продвигать идею запрета коммунистической партии, с чем часть депутатов соглашается. Это создает угрозу срыва любых попыток найти компромисс с большинством.

17:00 Последние правки к Акту

Вокруг проекта Акта провозглашения Независимости велись жаркие дискуссии. Начиная от преамбулы, заканчивают названием нового государства. Среди вариантов были:

Украинская Народная Республика;

Украинская Советская Республика;

Украинская Республика;

Однако остановились депутаты на окончательном варианте – Украина. Окончательная редакция Акта появилась буквально перед голосованием. И все же было непонятно, будут ли голосовать коммунисты. Кравчук хотел дать заднюю, но случился следующий эпизод:

Леонид Макарович взял в руки (Акт), и не торопится, так сказать, отвечать. Все время поглядывает в зал. И говорит, колеблясь: "А, может, не сегодня, может, на понедельник принесем?". Павлычко говорит: "Читай! Если нет - я задушу тебя!",

– вспоминал депутат от Народной Рады Ярослав Кендзер.

17:57 Первое голосование

Гриньо снова заявляет о необходимости декоммунизации, а тем временем депутат от коммунистов Александр Бандурка выкрикивает у микрофона слова "ставлю на голосование Акт провозглашения Независимости".

Леонид Кравчук ставит на голосование постановление о провозглашении Независимости с необходимостью утверждения Акта на референдуме. 321 депутат проголосовал "за".



Леонид Кравчук на историческом голосовании / Фото "Голос Украины"

18:00 Решение принято

Кажется, большинство поддержит основное решение. Леонид Кравчук ставит на голосование Акт провозглашения Независимости Украины. Один за другим депутаты нажимают на кнопки. Кто-то, чье имя сейчас остается неизвестным, жмет на кнопку "против".

На табло появляются результаты голосования – 346 депутатов "за". Решение принято. Акт провозглашения Независимости принят!

21:00 Празднование исторического решения

Толпа на улице встретила историческое решение громкими возгласами и аплодисментами. Да что говорить, в парламенте тоже царила радостная атмосфера – тяжелый день позади, а важное решение принято.

Представители Народной Рады вышли к толпе, Левка Лукьяненко люди подбрасывали на руках, приветствуя принятие написанного им Акта.

В то же время ближе к 21:00 депутат Роман Лубкивский предлагает внести в Верховную Раду сине-желтый флаг. Эту идею, в частности, поддерживает Вячеслав Чорновил. Происходит внесение сине-желтого флага, который лишь через несколько месяцев официально станет государственным символом.



В Верховную Раду вносят флаг / Фото "Голос Украины"

Это был первый шаг к свободе. Тяжелый шаг на пути, который длится уже 34 года. На пути. дороги назад на котором нет.