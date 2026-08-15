Окремо в Берліні попередили, що напередодні Дня Незалежності України 24 серпня не можна виключати посилення ударів по інфраструктурі та цивільних цілях.

Чому Німеччина не рекомендує їхати в Україну?

МЗС Німеччини 15 серпня оновило інформацію про безпекову ситуацію в Україні. У відомстві прямо зазначили, що поїздки до України наразі не рекомендуються.

Головною причиною називають триваючу війну та регулярні російські удари. За оцінкою німецького МЗС, атаки із застосуванням ракет, крилатих ракет і безпілотників відбуваються майже щодня, причому під загрозою перебувають усі регіони України.

Особливу увагу німецьке відомство звернуло на наближення Дня Незалежності України.

В Україні тривають бойові дії. Російські авіаудари ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками відбуваються майже щодня; усі частини країни можуть постраждати. Враховуючи час святкування Дня Незалежності 24 серпня 2026 року, не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і на цивільні цілі,

– йдеться в рекомендаціях МЗС Німеччини.

Відомство наголошує, що бойові дії тривають передусім на сході та півдні України, однак російські атаки регулярно відбуваються і в інших частинах країни.

Зокрема, у відомстві зазначають, що у західних областях частота та інтенсивність авіаударів загалом нижчі. Водночас Волинь, Рівненщина, Львівщина, Тернопільщина, Закарпаття, Івано-Франківщина та Буковина також не є повністю безпечними: по них можуть бити далекобійними ракетами та безпілотниками.

Небезпеку для мандрівників становлять не лише безпосередні влучання. Німецьке МЗС також звертає увагу на падіння уламків ракет і дронів, нерозірвані боєприпаси та мінну небезпеку в окремих районах.

Окремо зазначається, що повітряний простір України закритий, тому в'їзд та виїзд можливі лише наземним транспортом.

У рекомендаціях також йдеться про ризики, пов'язані з російськими ударами по українській енергетичній та транспортній інфраструктурі. За даними німецького МЗС, перебої можуть стосуватися електропостачання, тепла, газу та води. Залізничне сполучення також може зазнавати серйозних затримок через пошкодження інфраструктури.

Навіть регіони, які менше постраждали від бойових дій, можуть зіткнутися з перебоями в роботі критичної інфраструктури. Тому громадянам Німеччини, які попри попередження змушені їхати в Україну з невідкладних причин, рекомендують заздалегідь підготувати професійний план безпеки, стежити за місцевими повідомленнями та знати розташування найближчих укриттів.

Також радять встановити український застосунок для отримання сповіщень про повітряні тривоги та суворо дотримуватися комендантської години.

Через російську агресію можливості консульської підтримки громадян Німеччини в Україні дуже обмежені. Посольство Німеччини наразі виконує лише обмежені консульські функції. Генеральне консульство в Донецьку, основний офіс якого розташований у Дніпрі, залишається закритим.

Німецьке відомство також нагадує про підвищені ризики на окупованих Росією територіях. Йдеться, зокрема, про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим, куди Німеччина категорично не рекомендує їхати.

Що потрібно знати громадянам Німеччини, які все ж їдуть?

З огляду на наближення 24 серпня Німеччина фактично закликає своїх громадян не здійснювати необов'язкових поїздок до України та враховувати ризик посилення російських атак у період навколо Дня Незалежності.

Для тих, хто має невідкладні причини для поїздки, МЗС Німеччини рекомендує постійно стежити за безпековою ситуацією та місцевими повідомленнями.

Громадянам радять мати належне медичне страхування, зареєструватися у системі кризової готовності німецького МЗС та подбати про документи й фінансові ресурси на весь період перебування.

Водночас у рекомендаціях наголошується: попередження про поїздки залишається чинним, а ситуація в Україні може швидко змінюватися.