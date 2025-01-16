"Перевернули с ног на голову": Юрчишин объяснил, будут ли наказывать медиа за негативные комментарии

Верховная Рада Украины якобы обязала СМИ удалять критические комментарии читателей. На самом деле это стало манипуляцией, которая распространилась в медийном пространстве Украины и не только. Законопроект наоборот приняли для защиты СМИ.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, отметив, что на самом деле сам законопроект уточняет статью об ответственности за недостоверную информацию. Медиа, по-прежнему, не обязаны удалять комментарии, а имеют 2 варианта развития событий.

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В чем заключается манипуляция

По словам депутата, ситуацию сейчас "перевернули с ног на голову". Целью законопроекта является подотчетность Комитетов ВР, чтобы они могли формировать повестку дня, которую медиа бы анализировали. Так, Комитеты должны привлекать к заседаниям ВР экспертов медиа.

Из-за того, что не все хотят идти на такое сотрудничество, законопроект, который наоборот защищает медиа, пытались показать таким, который наступает на свободу слова,

– подчеркнул он.

Во-первых, нет закона относительно того, что медиа должны фильтровать комментарии своих читателей. Во-вторых, в законе нет ничего общего с критикой власти. Более того, законопроект №11321 уточняет норму статьи 117 Закона "О медиа" об ответственности за недостоверную информацию.

К сожалению, большое количество российских пабликов подхватили такую манипуляцию, вероятно, что это могло быть российской дезинформационной кампанией.

Юрчишин объяснил, что недостоверная информация относится к негативной. То есть, медиа случайно могут опубликовать комментарии людей, которые могут быть призывами к свержению действующей власти или призывами к поджогу автомобиля военнослужащего. Такие слова нарушают права человека и законодательство.

2 пути медиа в случае нарушения законодательства

И раньше, и сейчас каждый имеет право обратиться в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проверки комментария, после чего совет может написать в медиа рекомендацию удалить его. Медиа может удалить комментарий за 3 дня или же пойти в суд и доказать свою правоту.

Однако часть истцов пишет не в Нацсовет, а в суд. Поэтому мы сделали так – когда медиа получает информацию о суде, что один из комментариев вероятно нарушает законодательство, медиа имеют так же процедуру, то есть 3 дня для удаления комментария или суд. Никаких обязательств удалять комментарии медиа не имели и не имеют, мы демократическая страна,

– подчеркнул народный депутат.

Юрчишин отметил, что это касается только зарегистрированных онлайн-медиа. Вся паника относительно того, что нужно будет что-то удалять в социальных сетях неуместна, ведь частные коммуникации лиц не регулируются.

Он добавил, что целью законопроекта является подотчетность комитетов ВР, к которым журналисты могут иметь доступ. Однако остается вопрос, подпишет ли этот закон Владимир Зеленский. Если президент Украины его подпишет, Комитеты ВР могут открыть для представителей медиа в течение месяца, ведь нужно время на подготовку.