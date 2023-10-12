Наказание Москвы – неизбежно, – ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев

ПАСЕ 12 октября 2023 года приняла историческое решение и признала Голодомор геноцидом украинцев. Владимир Зеленский поблагодарил за это решение.

Украинский лидер подчеркнул, что восстановление исторической справедливости посылает четкий сигнал России. Страна-террорист будет вынуждена ответить за все содеянное.

Обратите внимание Россия хотела вызвать голод в Украине в три этапа: юристы собирают досье, – The Guardian

Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно,

– говорится в сообщении.

Признание Голодомора геноцидом – главное