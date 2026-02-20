В марте для уклонистов и СЗЧ могут ввести новые жесткие ограничения: какие именно
- В Верховной Раде обсуждают законопроект об усилении ответственности для уклонистов и военных, которые оставили часть без разрешения, с возможностью рассмотрения в марте.
- Предложения включают запрет выезда за границу, ограничение управления транспортом, арест имущества, штрафы, общественно полезные работы и возможность уголовной ответственности за злостное уклонение.
В Верховной Раде обсуждают законопроект об усилении ответственности для уклонистов и военных, которые самовольно оставили часть. Документ могут вынести на рассмотрение парламента уже в марте.
Кроме административных ограничений, может и быть уголовная ответственность. Об этом сообщил народный депутат Вадим Ивченко.
Что планируют сделать в Раде?
Инициатива сейчас находится на стадии согласования между Генеральным штабом, Министерством обороны и Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Также продолжаются консультации с парламентскими фракциями. Ивченко отметил, что предложения поступили от военных и сейчас находятся в финальной стадии обсуждения. Среди идей – применение к нарушителям ограничений, подобных тем, которые действуют в отношении должников по уплате алиментов.
В частности, речь идет о:
- возможном запрете выезда за границу,
- ограничении права управления транспортными средствами и пользования оружием,
- аресте счетов и имущества,
- штрафы в зависимости от срока уклонения,
- общественно полезные работы,
- административный арест.
В случае злостного уклонения может предусматриваться уголовная ответственность. Однако, пока окончательных решений о введении этих мер нет.
Что известно о проблеме СЗЧ в украинской армии?
В Генштабе рассказали, что военные могут возвращаться с СЗЧ. После самовольного оставления части военные преимущественно возвращаются в боевые бригады, чтобы доукомплектовать подразделения, которые нуждаются в людях. Однако, военные могут лично обратиться к рекрутингу боевых бригад для избрания места службы.
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказал, что большинство случаев самовольного оставления частей (СЗЧ) осуществляют новобранцы, а не те, кто воюет с начала войны. Основные причины ССО охватывают семейные проблемы, социальную несправедливость, а также существует юридический и уголовно-правовой компонент в решении этих вопросов.
Минобороны рассматривает реформу ТЦК и изменение подходов к мобилизации из-за потери доверия из-за скандалов и обвинений в коррупции. Капитан ВСУ Даниил Яковлев отметил, что часть решений может вызвать неоднозначную реакцию, но способна существенно изменить ситуацию.