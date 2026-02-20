В марте для уклонистов и СЗЧ могут ввести новые жесткие ограничения: какие именно

В Верховной Раде обсуждают законопроект об усилении ответственности для уклонистов и военных, которые самовольно оставили часть. Документ могут вынести на рассмотрение парламента уже в марте.

Кроме административных ограничений, может и быть уголовная ответственность. Об этом сообщил народный депутат Вадим Ивченко.

Смотрите также В Харькове мужчина сменил пол и доказал в суде право сняться с воинского учета

Что планируют сделать в Раде?

Инициатива сейчас находится на стадии согласования между Генеральным штабом, Министерством обороны и Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также продолжаются консультации с парламентскими фракциями. Ивченко отметил, что предложения поступили от военных и сейчас находятся в финальной стадии обсуждения. Среди идей – применение к нарушителям ограничений, подобных тем, которые действуют в отношении должников по уплате алиментов.

В частности, речь идет о:

возможном запрете выезда за границу,

ограничении права управления транспортными средствами и пользования оружием,

аресте счетов и имущества,

штрафы в зависимости от срока уклонения,

общественно полезные работы,

административный арест.

В случае злостного уклонения может предусматриваться уголовная ответственность. Однако, пока окончательных решений о введении этих мер нет.

Что известно о проблеме СЗЧ в украинской армии?