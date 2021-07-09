Накажут ли нардепа Юрченко за ДТП "под кайфом" во Львове: опрос
Источник:24 канал
Во Львове скандальный нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, совершил ДТП. Он не просто столкнулся с соседним авто, а пытался убежать и, как свидетельствует предварительная информация, был "под наркотой".
Юрченко сняли на видео, хоть он и сопротивлялся. История мгновенно облетела СМИ и соцсети: общество обсуждает, сойдет ли такой поступок нардепу с рук. Предлагаем и вам высказаться относительно этого в нашем опросе.
Напомним Совершил ДТП в центре Львова: медики подтвердили состояние наркоопьянения нардепа Юрченко – фото
Накажут ли Юрченко за ДТП "под кайфом"
Относительно того, был ли все-таки Юрченко "под наркотой", пока официальной информации нет. Полицейские повезли нардепа на освидетельствование, поскольку заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения: результаты будут позже.
Впрочем, другой нардеп – Гео Лерос – опубликовал в своем фейсбуке заключения медосмотра. Там указано, что Юрченко действительно находился под наркотиками во время совершения ДТП.
К тому же есть разная информация о "драке". Пытаясь убежать, Юрченко выбил из рук пострадавшего телефон, чтобы его не снимали. Это видно на видео. Впрочем сам Юрченко написал на пострадавшего заявление: якобы именно он первым полез к нардепу.
Как будут происходить события в дальнейшем – зависит прежде всего от официальных результатов экспертизы. Попробуйте спрогнозировать свои результаты этого события.Напомним, что имя Александра Юрченко облетело СМИ в декабре 2020 года. Юрченко подозревают в получении 13-тысячной взятки. Генпрокурор Ирина Венедиктова по этому делу лично подписала Юрченко подозрение. Из-за коррупционного скандала нардепа исключили из "Слуги народа"
Коротко о ДТП с участием Юрченко
- Юрченко 8 июля на площади Мицкевича в Львове, выезжая с платной парковки за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta.
- Пострадавший водитель начал снимать все на видео. Тогда Юрченко напал на мужчину.
- В СМИ Всеволод Боровец рассказал, что координация движений нардепа была нарушена, а зрачки – расширены.
- По информации ZAXID.NET мужчина добавил, что экспресс-тест Юрченко показал наличие MDMA.
- Пока в полиции не комментируют результаты проверки на наркотики участников этой аварии. В комментарии 24 канала отметили, что "все будет решать суд".
- Отметим, что авто Mustang, за рулем которого был Юрченко, в его свежей декларации нет.