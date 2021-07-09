Накажут ли нардепа Юрченко за ДТП "под кайфом" во Львове: опрос

Во Львове скандальный нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, совершил ДТП. Он не просто столкнулся с соседним авто, а пытался убежать и, как свидетельствует предварительная информация, был "под наркотой".

Юрченко сняли на видео, хоть он и сопротивлялся. История мгновенно облетела СМИ и соцсети: общество обсуждает, сойдет ли такой поступок нардепу с рук. Предлагаем и вам высказаться относительно этого в нашем опросе.

Напомним Совершил ДТП в центре Львова: медики подтвердили состояние наркоопьянения нардепа Юрченко – фото

Накажут ли Юрченко за ДТП "под кайфом"

Относительно того, был ли все-таки Юрченко "под наркотой", пока официальной информации нет. Полицейские повезли нардепа на освидетельствование, поскольку заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения: результаты будут позже.

Впрочем, другой нардеп – Гео Лерос – опубликовал в своем фейсбуке заключения медосмотра. Там указано, что Юрченко действительно находился под наркотиками во время совершения ДТП.

К тому же есть разная информация о "драке". Пытаясь убежать, Юрченко выбил из рук пострадавшего телефон, чтобы его не снимали. Это видно на видео. Впрочем сам Юрченко написал на пострадавшего заявление: якобы именно он первым полез к нардепу.

Как будут происходить события в дальнейшем – зависит прежде всего от официальных результатов экспертизы. Попробуйте спрогнозировать свои результаты этого события.

Коротко о ДТП с участием Юрченко

Юрченко 8 июля на площади Мицкевича в Львове, выезжая с платной парковки за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta.

Пострадавший водитель начал снимать все на видео. Тогда Юрченко напал на мужчину.

В СМИ Всеволод Боровец рассказал, что координация движений нардепа была нарушена, а зрачки – расширены.

По информации ZAXID.NET мужчина добавил, что экспресс-тест Юрченко показал наличие MDMA.

Пока в полиции не комментируют результаты проверки на наркотики участников этой аварии. В комментарии 24 канала отметили, что "все будет решать суд".

Отметим, что авто Mustang, за рулем которого был Юрченко, в его свежей декларации нет.