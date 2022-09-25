Наконец-то улыбающиеся: у Зеленского показали фото командиров из "Азовстали" и рассказали об их состоянии

25 сентября 2022 , 16:56
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Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак лично пообщался с командирами из "Азовстали", освобожденными из российского плена. В настоящее время наши воины проходят реабилитацию в Турции.

Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с каждым из командиров и узнал их самочувствие. Глава ОП отметил, что у всех наших воинов боевое настроение.

 

 

Автор: Михайло Гема