Наконец-то улыбающиеся: у Зеленского показали фото командиров из "Азовстали" и рассказали об их состоянии
25 сентября 2022 , 16:56Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак лично пообщался с командирами из "Азовстали", освобожденными из российского плена. В настоящее время наши воины проходят реабилитацию в Турции.
Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с каждым из командиров и узнал их самочувствие. Глава ОП отметил, что у всех наших воинов боевое настроение.