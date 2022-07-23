Когда в Украине планируется запустить накопительную систему пенсий
Существует много прогнозов по внедрению накопительной системы пенсий. Министр соцполитики рассказала, когда на самом деле ее могут запустить.
Точную дату спрогнозировать сейчас нельзя, ведь страна находится в состоянии активной фазы войны. Об этом Оксана Жолнович заявила в эфире телеканала "Рада" 22 июля, сообщает 24 канал.
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Это может произойти в 2024 году
Необходимо учитывать все плюсы и минусы. Как раз сейчас мы берем это время, в которое мы не можем стартовать с накопительной системой, для подготовки. Если все будет хорошо и мы закончим войну к тому времени, мы можем говорить о небольших суммах накоплений уже с 2024 года.
– рассказывает министр.
Сейчас начинают готовить все инструменты по запуску: структуру, нормативное обеспечение, верификацию фондов. "Мы должны защитить эти деньги, которые будут накапливаться, и в старости должны стать доходом для людей", – отмечает Жолнович.
Пенсионеры могут получить помощь от ООН
Украинцы могут получить финансовую помощь от международных организаций в размере 2 220 гривен в месяц. Денежные средства поступят тремя платежами.
Приоритетом являются уязвимые группы людей:
- люди с инвалидностью,
- пенсионеры,
- одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей,
- малообеспеченные семьи.
Как подать заявление читайте по ссылке.
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