Накрыли "коробочки" с буквой Z: львовские десантники не дали танкам оккупантов зайти во фланг

Оккупанты потеряли танки, на которых хотели развить наступление против наших военных. Также львовские десантники уничтожили оккупантов в доме, где цинично разместились.

Соответствующую информацию сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Украины. Враги уничтожили артиллерийские подразделения львовских десантников.

Важно Украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке, – Арестович

Львовские десантники уничтожили врага и его технику

В 80-й бригаде рассказали, что на Востоке российские оккупанты попытались танками зайти во фланг наших подразделений и развить наступление. Однако, конечно, им это не удалось.

В частности, потому, что, вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождению артиллеристам. Последние оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. Наконец, наши военнослужащие:

сожгли бронетранспортер (МТЛБ) врага;

два танка сильно повредили, то есть фактически уничтожили;

остальные танковые экипажи запаниковали и отступили, отказавшись развивать наступление.

Следует вспомнить, что в тот же день артиллеристы-десантники точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.

Львовские десантники из 80 уничтожили много врага: смотрите видео

Кратко о последних потерях врага: основное

С начала полномасштабного нападения России на Украину и до 8 июня Вооруженные Силы Украины уничтожили 31 500 российских захватчиков . Также у врага больше нет 1393 танков, 3429 бронированных машин, 96 средств ПВО, 212 самолетов, 178 вертолетов.

8 июня Алексей Арестович рассказал, что украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке . Вооруженные Силы Украины уничтожили многих врагов во время городских столкновений.

8 июня также стало известно, что на "концерт Кобзона" отправился российский полковник Руслан Ширин . Он являлся начальником штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота. Российские пропагандисты заявили, что якобы погиб во время исполнения воинского долга в бою в Украине. Однако где именно – пропагандисты не рассказали.

В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Наши бойцы уничтожили 10 единиц боевой бронированной техники , а также ориентировочно два десятка российских оккупантов.

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