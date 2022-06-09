Накрыли "коробочки" с буквой Z: львовские десантники не дали танкам оккупантов зайти во фланг
Оккупанты потеряли танки, на которых хотели развить наступление против наших военных. Также львовские десантники уничтожили оккупантов в доме, где цинично разместились.
Соответствующую информацию сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Украины. Враги уничтожили артиллерийские подразделения львовских десантников.
Важно Украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке, – Арестович
Львовские десантники уничтожили врага и его технику
В 80-й бригаде рассказали, что на Востоке российские оккупанты попытались танками зайти во фланг наших подразделений и развить наступление. Однако, конечно, им это не удалось.
В частности, потому, что, вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождению артиллеристам. Последние оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. Наконец, наши военнослужащие:
- сожгли бронетранспортер (МТЛБ) врага;
- два танка сильно повредили, то есть фактически уничтожили;
- остальные танковые экипажи запаниковали и отступили, отказавшись развивать наступление.
Следует вспомнить, что в тот же день артиллеристы-десантники точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.
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Кратко о последних потерях врага: основное
- С начала полномасштабного нападения России на Украину и до 8 июня Вооруженные Силы Украины уничтожили 31 500 российских захватчиков . Также у врага больше нет 1393 танков, 3429 бронированных машин, 96 средств ПВО, 212 самолетов, 178 вертолетов.
- 8 июня Алексей Арестович рассказал, что украинские бойцы нанесли тяжелые потери оккупантам в Северодонецке . Вооруженные Силы Украины уничтожили многих врагов во время городских столкновений.
- 8 июня также стало известно, что на "концерт Кобзона" отправился российский полковник Руслан Ширин . Он являлся начальником штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота. Российские пропагандисты заявили, что якобы погиб во время исполнения воинского долга в бою в Украине. Однако где именно – пропагандисты не рассказали.
- В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Наши бойцы уничтожили 10 единиц боевой бронированной техники , а также ориентировочно два десятка российских оккупантов.
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