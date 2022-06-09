Накрыли "коробочки" с буквой Z: львовские десантники не дали танкам оккупантов зайти во фланг

9 июня 2022 , 06:25
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Источник:

80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ

Оккупанты потеряли танки, на которых хотели развить наступление против наших военных. Также львовские десантники уничтожили оккупантов в доме, где цинично разместились.

Соответствующую информацию сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Украины. Враги уничтожили артиллерийские подразделения львовских десантников.

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Львовские десантники уничтожили врага и его технику

В 80-й бригаде рассказали, что на Востоке российские оккупанты попытались танками зайти во фланг наших подразделений и развить наступление. Однако, конечно, им это не удалось.

В частности, потому, что, вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождению артиллеристам. Последние оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. Наконец, наши военнослужащие:

  • сожгли бронетранспортер (МТЛБ) врага;
  • два танка сильно повредили, то есть фактически уничтожили;
  • остальные танковые экипажи запаниковали и отступили, отказавшись развивать наступление.

Следует вспомнить, что в тот же день артиллеристы-десантники точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.

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Автор: Діана Квасневська