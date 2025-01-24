Худший из всех вариантов: что нужно знать о налогообложении посылок

Скажу и я пару слов в защиту украинцев и их права пересылать друг другу посылки без дополнительных затрат и получать во время войны необходимую поддержку.

О том, что не так с законопроектом о налогообложении посылок НДС, рассказал Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Законопроектом предлагается определить следующее:

граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары отправляются на их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, которые покупаются гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат обложению НДС независимо от их стоимости;

ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость составляет более 150 евро.

Для облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров, или маркетплейсом, или другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара. А также ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которая существует в странах ЕС. При этом имеющиеся формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

Все это хорошо, и евроинтеграция хорошо, но есть несколько "но"

1. Процесс евроинтеграции – это не тупое копирование норм, правил и директив ЕС, это путь трансформации. Озвучу несколько цифр.

Средняя заработная плата по данным 2023 года в ЕС составляет около 2250 евро в месяц (брутто), а в Украине – около 370 – 500 евро.

Средний доход домохозяйств: в ЕС медианный доход составляет 31 000 евро в год, а в Украине – 7500 – 9000 евро в год.

Норма накопления: средняя по ЕС составляет 12 – 15% от дохода. В Украине до войны было 3 – 5%, а сегодня – ноль или минус с учетом огромных потерь граждан Украины.

Как можно тупо копировать для Украины нормы ЕС? Идем дальше.

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2. У любого действия при формировании госполитики должен быть детальный анализ. Например, мэрия Лондона при принятии решений, которые влияют на качество жизни жителей, поручает трем аналитическим центрам провести анализ. Затем во время общественной дискуссии выбирают правильный вариант.

Покажите мне (всем украинцам) экономическое обоснование, что граждане от этого изменения выиграют.

3. Война. Не секрет, что большая часть комплектующих для сотен мануфактур производства дронов и другой техники приходит по почте. То есть наше государство во время войны в условиях недофинансирования ОПК и отсутствия реальной поддержки частных производителей хочет убить и этот сектор? Кто здесь выиграет, кроме страны-агрессора?

4. Хочу привести пример налогообложения посылок в самой успешной стране мира – нашем стратегическом партнере. В США действует такая система:

посылки стоимостью до 800 долларов не облагаются пошлинами и налогами;

посылки стоимостью более 800 долларов облагаются пошлинами и налогами в зависимости от типа товара;

в США нет федерального НДС, но в некоторых штатах может взиматься налог с продаж (sales tax).

Почему из всех возможных вариантов мы выбираем худший? Тот, который создает риски для нашей обороноспособности, ухудшает качество жизни граждан и совсем не своевременный.