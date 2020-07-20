В Украине работают над законопроектом о налоговой амнистии. Хотят призвать украинцев задекларировать необлагаемые доходы и имущество.

Почти четверть ВВП или 846 миллиардов гривен в Украине находятся в тени, то есть не декларируются и не облагаются. Это, в частности наличная теневая экономика (19,7% ВВП) и домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть – неденежная теневая экономика (4,1%). Такое исследование провели в компании Ernst & Young, пишет пресс-служба НБУ.

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Чтобы частично решить эту проблему, в Раде разрабатывают законопроект, который позволит вывести из тени незадекларированные товары. Какой будет налоговая амнистия и какие существуют риски для украинцев – читайте в материале 24 канала.

Для кого налоговая амнистия

О налоговой амнистии говорят давно и предлагали ее в разных редакция. Председатель профильного комитета Данил Гетманцев в интервью Лига.нет рассказал, что будет в новом законопроекте, который подадут в Раду в ближайшее время.

Что подпадает под налоговую амнистию

Это доходы и активы, которые человек, получив или купив, не задекларировал. То есть, если все время ваша зарплата была "белая", то есть полностью официальная и вы при этом не получали деньги "в конверте", то вам нечего декларировать. Однако, если часть дохода вы же получали "в конверте" или купили товар, недвижимость, машину, технику, не уплатив налоги по вашей инициативе или инициативе продавца, тогда налоговая амнистия для вас.

Под налоговую амнистию подпадают необлагаемые активы и доходы:

зарплата в конверте;

зарплата за границей без официального трудоустройства;

корпоративные права;

имущество;

деньги на зарубежных счетах;

другие доходы.

Что не подпадает под налоговую амнистию:

незаконно полученные деньги;

кражи;

взятки.

К примеру, если чиновник хочет воспользоваться налоговой амнистией и отбелить доходы, которые не указал в своей ежегодной декларации, то это будет считаться взяткой и караться уголовной ответственностью. А вот свои доходы до чиновничьей должности он отбелить может без проблем.

Кого касается налоговая амнистия

Налоговую амнистию могу ввести уже с 2021 года и она будет добровольной. То есть только украинцы, которые захотят отбелить свои доходы, активы и имущество, будут обращаться к этому инструменту.

Однако позже, вероятно, с 2022 года декларирования могут сделать обязательным для всех. Гетманцев отметил, что это пока не ко времени и поэтому сейчас важно начать с добровольного декларирования.



Данил Гетманцев о налоговой амнистии/ Фото Украинской правды

Лично я – сторонник всеобщего декларирования, и мы к этому придем, рано или поздно. Однако, мы пришли к выводу, что на данном этапе, мы должны начинать с пряника,

– сказал Гетманцев.

Во сколько налоговая амнистия обойдется украинцам

Несмотря на название налоговая амнистия не означает автоматического "прощение" неуплаченных налогов. Задекларировав доходы или имущество, придется заплатить налог, хотя и значительно ниже, чем надо.

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Ставки налогообложения при налоговой амнистии:

Деньги на банковском счете – 5%;

Деньги и активы за рубежом – 9%;

Наличность в Украине – 18%;

Корпоративные права в Украине или за границей – 0%.

Кроме того, предложат ставку в 2,5%, если человек согласится вложить "отбеленные" деньги в ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа). Гетманцев говорит, что под это будет специальный выпуск от Минфина.

Будут ли нести украинцы ответственность за скрытые доходы

Амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения,

– уверяет Гетманцев.

Кроме того, добавляет нардеп, декларации не могут быть использованы в качестве доказательств, ни в одном процессе и ни при каком следствии, даже в штатском.

Как налоговая амнистия поможет украинской экономике

Мы уже упоминали, что четверть экономики Украины находится в тени. Налоговая амнистия должна уменьшить эту долю.

Еще одной важной целью является привлечение дополнительных денег в бюджет. Гетманцев объяснил, что ожидают получить 5% от сумм, которые будут амнистированы в госбюджете. Более того, бизнес или деньги, которые "отбелили" выйдут из теневой экономики и, циркулируя, будут приносить больше денег.

Мы работаем над тем, чтобы ввести это как элемент, скажем, привлечение дополнительного капитала в экономику Украины,

– сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Еще одним важным следствием налоговой амнистии может стать лучшее понимание реальной ситуации с экономикой Украины. В следствии этого смогут эффективнее просчитывать бюджет.

Будет ли налоговая амнистия эффективной в Украине

Гетманцев считает, что налоговая амнистия в Украине будет успешной, потому что:

Это первая налоговая амнистия за все годы независимости, потому будет спрос на нее у людей, которые не хотят нарушать налоговый закон.

Пользоваться нелегальными деньгами за рубежом и в Украине становится труднее, поэтому необходимость их "отбелить" будет.

Однако юристы отмечают, что прежде чем вводить налоговую амнистию, следует реформировать налоговую реформу. Ведь законом могут воспользоваться в налоговой, требуя взятки от бизнеса, или оказывая давление на него.

Кроме того, неизвестно как многие воспользуются такой инициативой от государства. В Украине значительное недоверие к органам власти и чиновников: к примеру в феврале уровень недоверия к государственному аппарату составил 77% по опросу Центра Разумкова. Поэтому не все украинцы смогут довериться государству и задекларировать свои доходы и имущество.

Опыт других стран

Налоговая амнистия – не изобретение Украины. К ней в свое время прибегали как развитые страны, так и развивающиеся. Гетманцев отметил, что украинский вариант разрабатывают на основе свежих примеров из Индонезии и Аргентины.

Пример Индонезии

Индонезия, одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии. Страна ввела программу налоговой амнистии, чтобы вернуть активы в страну, которые вывели в оффшоры.



Программа налоговой амнистии в Индонезии/ Фото The Conversation

Программа включает налоговые льготы и иммунитет от судебного преследования за то, что граждане задекларируют необлагаемые доходы. Ее запустили еще в июле 2016 года и доходы в бюджет действительно выросли.

В Индонезии большой разрыв между богатыми и бедными. Хотя богатые люди составляют лишь 1% населения Индонезии, они обладают половиной общего богатства страны. Правительство Индонезии подсчитал, что более 303 миллиардов долларов содержатся многими индонезийцами в оффшорных зонах, таких как Сингапур, Гонконг и Британские Виргинские острова. Вывод такого капитала за пределы Индонезии привел к постоянному дефициту бюджета.

Какое налогообложения предлагали в Индонезии:

2% на внутренние активы и 4% на оффшорные активы за первые три месяца;

3% и 6% в следующие три месяца;

5% и 10% за последние три месяца.

Программа действовала 9 месяцев. Кроме того от участников не требовали декларировать происхождения доходов, а также освобождали от судебного преследования. Единственное требование – эти деньги перевести в конкретные инвестиционные инструменты, подготовленные индонезийскими финансовыми органами, такие как государственные и корпоративные облигации, коллективные инвестиционные договоры и инвестиции в недвижимость.

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Программу называют одной из самых успешных в мире, хотя есть и критики. Программу обвиняют в слишком лояльном отношении к тем, кто уклонялся от налогов, а также в несправедливости в отношении тех, кто стабильно платит налоги.

За 9 месяцев к программе присоединились почти миллион индонезийцев и задекларировали 366 миллиардов долларов. Это 40% ВВП страны.