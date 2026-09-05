Государственная налоговая служба заявила, что готова помочь правоохранителям в расследовании возможных незаконных действий своего работника.

Как ГНС отреагировали на упоминания в пленках НАБУ?

В то же время в ГНС подчеркнули: упоминания в публичном пространстве или даже само подозрение еще не означают, что человек виноват.

Такое заявление налоговая сделала после публикации НАБУ записей в рамках дела "Карфаген". Речь идет о возможном "крышевании" сети мошеннических колл-центров.

По версии НАБУ, организатор схемы, которого в материалах называют "Канцлером", благодаря своим связям мог влиять на выплату "зарплаты в конверте" одному из заместителей главы ГНС. Конкретную фамилию бюро не называет.

В ГНС заявили, что в рамках закона передадут правоохранителям "всю необходимую информацию" для расследования.

В службе также подчеркнули, что все равно принципиально относятся к любым проявлениям незаконной деятельности, независимо от должности работника.

В то же время в налоговой отметили, что публичные обвинения или подозрения сами по себе не доказывают вину. Установить ее может только суд, делая упор на надлежащие доказательства. Об отстранении упомянутого работника на время расследования ГНС не сообщила. Его имя и должность тоже не обнародовали.

В тот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 фигурантам дела. Им инкриминируется создание преступной организации и легализация имущества, полученного преступным путем.

Накануне НАБУ обнародовало детали расследования сети мошеннических колл-центров в Офисе генерального прокурора.

По данным бюро, преступная организация действовала с середины 2025 года, а к ее работе были привлечены действующие работники прокуратуры.

О проведении спецоперации НАБУ и САП сообщили вечером 4 сентября. Тогда же в рамках дела был задержан заместитель начальника одного из департаментов ОГП.