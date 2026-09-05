Как сообщает Офис Генерального прокурора, ведомство инициировало служебное расследование в отношении сотрудника, чье имущественное положение и контакты проверяют детективы НАБУ. Также в ведомстве дали разъяснения относительно постановления суда, в котором фигурируют упоминания о первом заместителе генпрокурора Марии Вдовиченко и самом главе ведомства.

Что известно о материалах дела и позиции ОГП

В судебном документе приводится разговор, в котором сотрудник ГП пересказывает якобы договоренность с "шефом" о внесении изменений в приказ. В прокуратуре подчеркнули, что Генеральный прокурор никаких подобных документов не подписывал, они не вступили в силу, а речь шла лишь об обсуждении решения, которое так и не было воплощено в жизнь.

Кроме того, приведенные в постановлении разговоры касались координации и проведения следственных действий против нелегальных колл-центров. В прокуратуре подчеркнули, что подготовку законных обысков и спецопераций следователи НАБУ ошибочно истолковали как возможное содействие деятелям этих группировок.

Позиция относительно сотрудничества с НАБУ и САП

В Офисе Генерального прокурора заверили, что уважают институциональную независимость НАБУ и САП и заинтересованы в профессиональном взаимодействии. В то же время в ведомстве подчеркнули, что любые следственные действия должны происходить исключительно в рамках закона.

Позиция Генерального прокурора принципиальна: статус сотрудника прокуратуры не может быть способом уклонения от ответственности или прикрытием для возможной преступной деятельности,

– подчеркнули в ведомстве.

Все факты вероятных нарушений получат надлежащую правовую оценку по результатам служебного расследования.