Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, відомство ініціювало службове розслідування щодо працівника, чий майновий стан та контакти перевіряють детективи НАБУ. Також у відомстві надали роз'яснення стосовно ухвали суду, де фігурують згадки про першу заступницю Генпрокурора Марію Вдовиченко та самого очільника установи.

Що відомо про матеріали справи та позицію ОГП

У судовому документі наведено розмову, де працівник ОГП переказує нібито домовленість із "шефом" щодо внесення змін до наказу. У прокуратурі наголосили, що Генеральний прокурор жодних подібних документів не підписував, вони не набули чинності, а йшлося лише про обговорення рішення, яке так і не було втілене в життя.

Окрім цього, наведені в ухвалі розмови стосувалися координації та проведення слідчих дій проти нелегальних call-центрів. У прокуратурі підкреслили, що підготовку законних обшуків та спецоперацій слідчі НАБУ помилково трактували як можливе сприяння діячам цих угруповань.

Позиція щодо співпраці з НАБУ та САП

В Офісі Генерального прокурора запевнили, що поважають інституційну незалежність НАБУ та САП і зацікавлені у професійній взаємодії. Водночас у відомстві підкреслили, що будь-які слідчі дії мають відбуватися виключно в межах закону.

Позиція Генерального прокурора принципова: статус працівника прокуратури не може бути способом уникнути відповідальності або прикриттям для можливої злочинної діяльності,

– наголосили у відомстві.

Усі факти ймовірних порушень отримають належну правову оцінку за результатами службового розслідування.