Наложились несколько историй, – политолог объяснил претензии Спартц относительно Ермака

Конгрессвумен Соединенных Штатов Виктория Спартц обнародовала письмо президенту Байдену, призывая его администрацию проверить надежность главы ОП Андрея Ермака.

На самом деле, там несколько историй наложились друг на друга. Об этом 24 каналу рассказал политолог-международник и проректор УКУ Дмитрий Шеренговский.

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По его словам, в ноябре пройдут выборы и республиканцы пытаются активно отвоевать свои позиции для того, чтобы взять сенат и нижнюю палату. Поэтому с одной стороны это началась такая предвыборная риторика.

Виктория не является такой откровенной "трамплисткой". Ее только 2 года назад избрали в палату представителей штата Индианы. Однако она с достаточно "протрамповской" риторикой. По крайней мере те тезисы, которые он выносил, на них она и выиграла. Поэтому она будет продолжать ту линию,

– объяснил Дмитрий Шеренговский.

"В то же время группа республиканцев, приближенных к Трампу раскручивают тему, которая связана не только с сомнениями по Украине", – отметил эксперт.

По его словам, они упрекают, что якобы демократы и сам Байден через Украину отмывают средства. Однако доказательств нет, конечно, но подобная риторика звучит.

Виктория Спартц и Украина

"Если отбросить это внутриполитическое поле, ее трудно обвинить в каком-либо противодействии Украине. Ведь она была одной из очень активных лоббисток как раз за подписание ленд-лиза и других пакетов помощи. Также активно комментировала и включалась в программу поддержки Украины", – вспомнил Шеренговский.

Он добавил, что с одной стороны это письмо – ее собственная инициатива, которая лежит в поле нарастающих в США политических дебатов. С другой стороны те вопросы, которые она задала, это действительно то, что волнует и нас. К примеру, не назначение руководителя САП. Однако в этой ситуации важна наша реакция.

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На упрек Виктории Спартц уже отреагировали в украинском МИДе. Спикер министерства Олег Николенко поначалу выразил свою благодарность США за поддержку в противостоянии российской агрессии. В то же время, его удивило заявление конгрессвумен.

Спикер убежден, что ее заявления контрастируют на фоне помощи и поддержки, которую наша страна получает от США. Мол, ее действия – нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы, распространяемые россией.