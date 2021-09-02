Нам это совсем не нравится, – в Кремле прокомментировали намерение Украины вступить в НАТО

Пока государства-участники НАТО поддерживают стремление Украины вступить в организацию, у России – совершенно противоположное мнение. В Кремле подчеркнули, что им "совсем не нравится" желание Киева присоединиться к Альянсу.

Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на прессекретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. В Кремле якобы обратили внимание на евроатлантические стремления Украины.

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Приближение инфраструктуры НАТО к границам не нравится Москве

Также россияне заметили и "желание приветствовать это со стороны американцев".

Президент России неоднократно излагал нашу достаточно четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится,

– сказал Песков.

Несмотря на громкие заявления России, у Вашингтона – совсем другое мнение. Ее озвучил во время встречи с президентом Зеленским глава Белого дома Джо Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает желание Украины пройти путь в НАТО.

В США говорят, что Украине надо осуществить определенные шаги

Однако, впоследствии отметили в администрации Байдена, для того, чтобы мочь претендовать на членство в НАТО, Украине следует сделать ряд шагов. В частности, это касается реформирования для верховенства закона, модернизации оборонного сектора и экономический рост.

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