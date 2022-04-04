Нам каждый день казалось, что хуже уже не может быть: история эвакуированного мариупольца

Мариуполец Сергей, которому удалось эвакуироваться из блокадного Мариуполя, вспомнил весь ужас, через который ему пришлось пройти. Однако сказал, что ему повезло, ведь он, например, не закапывал погибших людей.

Муж рассказал, что ему каждый раз казалось, что хуже уже быть не может. Свою историю он рассказал 3 апреля, а уехать из города сумел 14 марта.

Обратите внимание Многие из них шли пешком, многие погибли в дороге, – Зеленский о мариупольцах

Мариупольец рассказал об ужасах во время блокады города

Мне повезло больше, чем другим. Потому что я в своем дворе никого не закапывал. В отличие от моих друзей. Мне больше повезло, потому что я не видел много оторванных рук, или как мой сосед закапывал свою жену в детском саду напротив,

– написал Сергей.

Он 2 апреля узнал, что в городе погибли 3 его друга, а еще сосед, который вышел с собакой погулять.

Еще 5 друзей ехали на машине – прилетел снаряд, сгорели живыми. Погибла девочка, в дом ее и Сергея прилетел снаряд. Три этажа в их доме разрушены.

Без отопления, еды, воды и под постоянными обстрелами

Отопление выключено. На улице было -9 градусов, в квартире +3 градуса. Потом были такие морозы, что разорвало батареи. Страшнее всего было, когда отключили газ. Мы рубили во дворе деревья, жгли их на мангале. Стакан воды закипал 20 минут,

– рассказал мужчина.

Сергей объяснил, что начал есть запаренную гречку.

"Нам каждый день казалось, что хуже уже не может быть. А хуже всего стало 8 марта, когда начали бомбить авиацией. После авиации не остается ничего. Бомба попадает в дом, весь фасад рушится", – рассказал Сергей.

Вспоминает, что сначала вычислили, что бомбят каждые 3 часа, потом каждый час, а затем ежеминутно.

Бомбардировка Драмтеатра стала последней каплей

Бомбардировка Драмтеатра стала последней каплей. Мы ходили туда, чувствуя себя в безопасности. Никто не думал, что придет в голову бомбить людей,

– вспомнил фотограф.

Добавил, что росСМИ писали, что в театре полк, а там были мирные люди. Ведь подвалов всем не хватало.

"У нас была семья в бомбоубежище, несколько поколений. Они еду друг от друга прятали. Сосед задушил кота, потому что его нечем было кормить. А если ты вышел, ты не защищен ничем", – вспомнил мужчина.

Добавил, что летит бомба, падает в сотне метров, а тебя отбрасывает.

Мы с женой бегали на соседнюю улицу к родителям. Вот мы бежим, и начинают падать бомбы. Ты падаешь в канаву и лежишь.... Очень страшно, когда ты ничего не контролируешь,

– вспомнил мужчина.

В своем инстаграме он написал, что оккупанты таки уничтожили его квартиру.

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