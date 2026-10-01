Ведь если не удалось взять Киев за три дня, нужно попробовать сломить украинцев страхом, раздорами и отчаянием. Об этом пишет Андрей Городницкий.

Мы переживали и более тяжелые времена

Просто вспомните 2022 год. Россияне стояли под Киевом. Бои шли за Ирпень, Бучу, Гостомель. Юг захватывали огромными кусками. Миллионы украинцев выехали из страны. Нам прогнозировали падение столицы буквально за несколько дней.

Прошло более четырех лет. Киев стоит. Украина стоит. Украинская армия воюет. Государство работает. Россия так и не достигла своей главной цели: уничтожения Украины как независимого государства.

За это время мы пережили отключения электричества, сотни массированных атак, проблемы с оружием, задержки с помощью, мобилизационные скандалы, коррупцию, политические разборки и еще примерно тысячу причин, после каждой из которых нам говорили, что "вот теперь точно все". Но этого не случилось.

Трудно ли сейчас? Очень. Есть ли у нас проблемы? Куча. Нужно ли говорить о коррупции, провалах чиновников, проблемах в армии, ошибках власти? Нужно. И очень громко. Но есть большая разница между критикой и постоянным "мы все пропали".

Ведь именно этого от нас и хочет Россия. Чтобы украинец проснулся утром, открыл Telegram, прочитал десять постов о катастрофе и сам себе сказал: "Все, смысла больше нет". И самое смешное, что после этого российским ботам уже даже работать не нужно. Мы сами начинаем распространять их работу и совершенно бесплатно.

Поэтому иногда полезно просто оглянуться назад. Вспомните, где мы были весной 2022 года. И посмотрите, где мы находимся сегодня.

Выстояли тогда – выстоим и сейчас

Мы до сих пор здесь. Со своими проблемами, ссорами, глупыми решениями, коррупционерами, усталостью и огромной ценой этой войны.

Но Украина есть. Поэтому россияне могут и дальше тратить свои миллиарды на ИПСО, ботов, Telegram-каналы и очередное "Украине осталось две недели". Мы это уже слышали. Не один раз. И каждый раз Украина продолжает стоять.

Поэтому сейчас главное: не помогайте врагу ломать нас изнутри. Увидели очередную "измену"? Проверьте, кто это написал и откуда информация. Увидели проблему? Говорите о ней. Требуйте решения. Давите на тех, кто за это отвечает. Но не раздувайте панику и не хороните Украину раньше времени.

Поддерживайте военных. Поддерживайте своих. Помогайте там, где можете. И сохраняйте хладнокровие. Ведь война идет не только за нашу землю. Она идет за наши головы. И если враг тратит миллиарды, чтобы посеять среди нас страх и отчаяние, давайте не будем делать эту работу за него бесплатно.

Нас хотят сломить? Пусть попробуют. Мы уже показали, что украинцы умеют стоять там, где нас давно списали со счетов. Стояли. Стоим. И будем стоять за Украину.