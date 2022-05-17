"Птичка" из "Азовстали" снова спела

В этот раз в хранилищах "Азовстали" звучала песня украинских повстанцев "Нам не страшний червоний гніт". Видео исполнения "Птичкой" этой жизнеутверждающей композиции опубликовали в мариупольских телеграмм-каналах.

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Нам не страшний червоний гніт і дикі орди сходу,

Ми йдем у бій за нарід свій, за Волю для народу!

– спела "Птичка".

"Нам не страшний червоний гніт" в исполнении "Птички" из "Азовстали": смотрите видео



Несмотря на сложную ситуацию в Мариуполе и "Азовстале", девушка поет с улыбкой на лице. Невольно появляется уверенность – она точно знает, о чем говорит.

Что известно о "Птичке"

Большинство украинцев узнали о Кате после того, как в сети появилось видео, где она с оружием в руках пела гимн ОУН УПА "Зродились ми великої години" в кругу собратьев. Ролик мгновенно распространился в соцсетях, а вместе с этим покорил сердца миллионов украинцев.

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Екатерине – 21 год. Она родом из Тернопольщины, и пение – это не только способ поднять боевой дух, но и дело жизни. Девушка училась в Тернопольском профессиональном колледже имени Саломеи Крушельницкой на певческом отделении.

После учебы Катя переехала в Киев, устроилась в мотошколу The Riders и увлеклась военным делом. Тогда же приняла участие в митингах и правозащитной организации, отстаивая свою общественную позицию.

Весной 2021 года "Птичка" решила стать на защиту родной страны – закончила медкурсы и пошла на передовую. Родителям об этом рассказала уже позже, потому что боялась, чтобы они не волновались.

Последние новости из "Азовстали"

В вечернем обращении за 16 мая Владимир Зеленский заявил, что началась операция по спасению украинских военных на "Азовстали".

Генштаб сообщил, что в медучреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых военнослужащих из "Азовстали". Кроме того, еще 211 военных перевезли в Еленовку гумкоридором.

Хотя сейчас они на временно оккупированных территориях, вскоре защитники Мариуполя должны вернуть на подконтрольные Украине территории через процедуру обмена.

Украина будет продолжать эвакуацию заблокированных на "Азовстали" Героев, которые, удерживая позиции, помешали врагу перебросить на другие направления группировки численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава).

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