"Пташка" з "Азовсталі" знову заспівала

Цього разу у сховищах "Азовсталі" лунала пісня українських повстанців "Нам не страшний червоний гніт". Відео виконання "Пташкою" цієї життєствердної композиції опублікували у маріупольських телеграм-каналах.

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Нам не страшний червоний гніт і дикі орди сходу,
Ми йдем у бій за нарід свій, за Волю для народу!
– проспівала "Пташка".

"Нам не страшний червоний гніт" у виконанні "Пташки" з "Азовсталі": дивіться відео


Попри складну ситуацію у Маріуполі та на "Азовсталі", дівчина співає з посмішкою на обличчі. Мимоволі з'являється певність – вона точно знає, про що говорить.

Що відомо про "Пташку"

Більшість українців дізналися про Катю після того, як у мережі з'явилося відео, де вона зі зброєю в руках співала гімн ОУН УПА "Зродились ми великої години" у колі побратимів. Ролик миттєво поширився соцмережами, а разом з цим підкорив серця мільйонів українців.

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Катерині – 21 рік. Вона родом із Тернопільщини, і спів для – це не лише спосіб підняти бойовий дух, а й справа життя. Дівчина навчалася у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на співочому відділенні.

Після навчання Катя переїхала до Києва, влаштувалася у мотошколу The Riders та захопилася військовою справою. Тоді ж почала брати участь у мітингах та правозахисній організації, відстоюючи свою громадську позицію.

Навесні 2021 року "Пташка" вирішила стати на захист рідної країни – закінчила медкурси та пішла на передову. Батькам про це розповіла вже згодом, адже боялась, щоб вони не хвилювалися.

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