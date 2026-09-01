Такую позицию он изложил в ответе пропагандистам во время пресс-конференции.

Почему Россия не нападает на руководство Украины?

Президент России, отвечая на вопросы пропагандистов, заявил, что Россия не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины, поскольку рассчитывает на возможность мирного урегулирования и нуждается в переговорщиках.

Как видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что люди, если поймут, что хотят решать вопросы мирным путем,

– сказал он.

Помимо вышесказанного, Владимир Путин также назвал "заявкой на терроризм" попытки, по его словам, нанести России экономический ущерб за 40 дней. Он заверил, что Москва, мол, "найдет, как ответить" на такие действия.

В то же время в последние дни Путин и другие представители Кремля усилили риторику относительно возможного расширения ударов по Украине, заявляя о ответе на украинские атаки по российской территории и расположенным там объектам.

Кстати, российский диктатор также пригрозил Украине новыми ударами. Враг планирует провести атаку на энергетическую инфраструктуру. По словам Путина, подобные обстрелы станут ответом на удары Сил обороны по территории России.