"Нам по**й, мирные или не мирные": слили очередной разговор оккупанта
14 марта 2022 , 13:50Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Последний Блокпост
Украине удалось перехватить очередной разговор оккупанта. Это еще одно доказательство того, что враг убивает гражданских людей, в том числе детей.
Собеседница спросила говорят ли российским солдатам не трогать мирное население.
Ответ был вполне очевидным: "Нам по**й. Мне командир дал добро шмалять. Люк в камазе открывай и шмаляй. По**й, что написано – дети, не дети – ху*рь всех".
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Также собеседнице он рассказал и о потерях со стороны России. Сказал, что из их третьей роты были убиты все солдаты, из 60 человек осталось примерно 7.
Перехваченный разговор российского военного: аудио (нецензурная лексика, 18+)