Нам удалось сдержать Россию, – Кулеба об угрозе нового вторжения
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с безопасностью в целом напряженная, но полностью контролируемая. У Украины сильная позиция, и она готова к любым сценариям и развитию событий.
Министр иностранных дел отметил, что украинские дипломаты работают в режиме 24/7, чтобы защитить наши национальные интересы. Об этом он сообщил во время ежедневного брифинга 14 февраля.
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Украине действительно удалось вместе с партнерами сдержать Россию от дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады, премьер-министр и члены правительства продолжают планомерную работу по повышению стойкости нашего государства.Важно! ВСУ готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Даже если Кремль решится пойти в наступление, получит достойный ответ.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать Россию: смотрите видео
Украина готова противостоять врагу
- Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.
- Алексей Резников заявил, что атака на украинскую столицу возможна только со стороны Беларуси. В то же время он объяснил, что большая часть границы с этой страной – чащи и болота.