Нам важна дорога к братству, – Папа Франциск о сосуществовании ислама и христианства
В Абу-даби 2 года назад подписали "Документ об общечеловеческом братстве". Он стал первым шагом к сосуществованию ислама и христианства.
Источник:Vatican News
По словам Папы Римского Франциска, можно надеяться, что будут и следующие шаги. Он подчеркнул, что "дорога братства" очень важна.
Интересно Когда будет возможность, – Папа Римский заверил, что вернется в Аргентину
Важность дороги братства
Папа заметил, что это понятие содержит в себе равенство. Но для того, чтобы идти дальше, только ее недостаточно.
Это, как сказал Франциск, является культурным процессом. Он также отметил, что в христианстве изменение ментальности происходило постепенно.
Общечеловеческое братство важно. Как люди – все мы, братья и сестры, должны следовать вперед вместе с другими религиями. Огромный шаг в этом сделал Второй Ватиканский Собор,
– отметил Папа Римский.
Он поделился, что для соответствующих шагов он часто рискует. В частности его обвиняют, что это противоречит доктрине.
Обратите внимание Женщины всегда были отважнее мужчин, – Папа Римский
"Но ведь эти решения всегда принимают в молитве, в диалоге, прося совет, размышляя. Они не являются капризом и держатся направления, которому нас научил Собор", – добавил понтифик.
Что такое "Документ об общечеловеческом братстве"?
Это – приглашение к примирению, братству и сотрудничеству между представителями разных религий. Его подписали 4 февраля 2019 года во время межрелигиозного форума в Абу-Даби Папа Франциск и Великий Имам Ахмад Аль-Таиб.
Путешествие Папы Римского в Ирак: что известно
- Папа Римский Франциск впервые в историю прилетел 5 марта в Ирак.
- Он встретился с властями страны, представителями духовенства и верующими-христианами.
- Визит прокомментировал глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден, назвав событие "историческим и желанным для страны".
Поделиться новостью