В Абу-даби 2 года назад подписали "Документ об общечеловеческом братстве". Он стал первым шагом к сосуществованию ислама и христианства.

По словам Папы Римского Франциска, можно надеяться, что будут и следующие шаги. Он подчеркнул, что "дорога братства" очень важна.

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Важность дороги братства

Папа заметил, что это понятие содержит в себе равенство. Но для того, чтобы идти дальше, только ее недостаточно.

Это, как сказал Франциск, является культурным процессом. Он также отметил, что в христианстве изменение ментальности происходило постепенно.

Общечеловеческое братство важно. Как люди – все мы, братья и сестры, должны следовать вперед вместе с другими религиями. Огромный шаг в этом сделал Второй Ватиканский Собор,

– отметил Папа Римский.

Он поделился, что для соответствующих шагов он часто рискует. В частности его обвиняют, что это противоречит доктрине.

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"Но ведь эти решения всегда принимают в молитве, в диалоге, прося совет, размышляя. Они не являются капризом и держатся направления, которому нас научил Собор", – добавил понтифик.

Что такое "Документ об общечеловеческом братстве"?

Это – приглашение к примирению, братству и сотрудничеству между представителями разных религий. Его подписали 4 февраля 2019 года во время межрелигиозного форума в Абу-Даби Папа Франциск и Великий Имам Ахмад Аль-Таиб.

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