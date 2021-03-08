Нам важлива дорога до братерства, – Папа Франциск про співіснування ісламу і християнства
В Абу-дабі 2 роки тому підписали "Документ про загальнолюдське братерство". Він став першим кроком до співіснування ісламу та християнства.
Джерело:Vatican News
За словами Папи Римського Франциска, можна надіятись, що будуть і наступні кроки. Він наголосив, що "дорога братерства" є дуже важливою.
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Важливість дороги братерства
Папа зауважив, що це поняття містить в собі рівність. Але для того, щоб прямувати далі, тільки її – недостатньо.
Це, як сказав Франциск, є культурним процесом. Він також зауважив, що у християнстві зміна ментальності відбувалася поступово.
Загальнолюдське братерство є важливим. Як люди – всі ми, брати й сестри, повинні прямувати вперед разом з іншими релігіями. Величезний крок у цьому зробив Другий Ватиканський Собор,
– зазначив Папа Римський.
Він поділився, що для відповідних кроків він часто ризикує. Зокрема його звинувачують, що це суперечить доктрині.
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"Але ж ці рішення завжди ухвалюють у молитві, в діалозі, просячи пораду, роздумуючи. Вони не є капризом та тримаються напрямку, якого нас навчив Собор", – додав Понтифік.
Що таке "Документ про загальнолюдське братерство"?Це – запрошення до примирення, братерства і співпраці між представниками різних релігій. Його підписали 4 лютого 2019 року під час міжрелігійного форуму в Абу-Дабі Папа Франциск і Великий Імам Ахмад Аль-Таїб.
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