Нападавший, который захватил заложников в игровом зале, получил 7 лет тюрьмы
8 ноября 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора
Мужчину, который в игровом заведении Мариуполя взял заложников и угрожал их поджечь, осудили. Ему дали 7 лет тюрьмы.
В частности наказания требовали прокуроры Офиса генпрокурора в Верховном суде. Об этом рассказали 8 ноября.
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Взял заложников и угрожал поджогом: суд отправил мужчину в тюрьму на 7 лет
Прокуроры Офиса генпрокурора в Верховном суде добились справедливого наказания для жителя поселка городского типа Акимовка Запорожской области. За захват и удержание заложников его приговорили к 7 годам заключения,
– рассказали в ведомстве.
В частности прокуроры в суде доказали, что:
- 30 мая 2019 года мужчина, войдя в помещение игрового зала "Космолот", пристегнул работницу предприятия металлическими наручниками;
- он требовал у представителей общества передать ему 300 тысяч гривен за ее освобождение;
- не получив денег, он облил зал бензином и заблокировал входную дверь;
- удерживая заложницу, он также запретил передвигаться и покидать кассу еще одному работнику;
- он продолжал требовать деньги, угрожая поджечь игорное заведение вместе с людьми.
Полиция в 2019 году обнародовала фото с места преступления
Что известно о захвате заложников в Мариуполе в 2019 году
- Правоохранители написали, что утром 30 мая 2019 года частная охранная фирма сообщила: в помещении Национальной лотереи, на проспекте Богдана Хмельницкого в Мелитополе, человек держит женщину в наручниках заложницей и угрожает поджогом.
- В полиции объяснили: мужчина требовал у заложницы погашения кредита. Когда она отказала, приковал наручниками к себе.
- Потом достал из сумки бутылки с горюче-смазочной смесью, облил помещение, достал зажигалку и заблокировал входную дверь. К счастью, другой работник успел нажать тревожную кнопку.
- Впоследствии спасатели открыли доступ в помещение, а полицейские освободили заложницу и задержали злоумышленника.