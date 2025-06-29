Неизвестная рыба укусила женщину на популярном пляже в Нью-Йорке

На пляже Джонс-Бич на Лонг-Айленде, что в пригороде Нью-Йорка, 20-летнюю женщину что-то укусило, когда она была в воде. Раны на ее ноге указывают на то, что это могла быть молодая акула.

Сама женщина не видела, что ее укусило, но предоставила фото ранений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Молодая акула могла укусить женщину на пляже вблизи Нью-Йорка

Инцидент произошел в среду, когда пострадавшая находилась в воде по пояс. Она получила незначительные порезы на левой ноге и ступне. Медики отметили, что ее жизни ничего не угрожает.

Женщина не видела, какое именно морское существо ее укусило. Дроны, задействованные для мониторинга побережья, не зафиксировали опасной фауны. Эксперты, изучив фото укусов и обстоятельства нападения, пришли к выводу, что женщину, вероятно, укусила молодая песчаная тигровая акула.

Сразу после инцидента власти закрыли пляж для купания, чтобы провести дополнительную проверку. Только на следующее утро, после тщательного обследования дронами и патрулирования спасателей, купальный сезон было разрешено продолжить.