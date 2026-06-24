Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Каковы последствия российской атаки?
В результате вражеской атаки беспилотниками в Балаклее погибла 56-летняя женщина. Также острую стрессовую реакцию перенесла 21-летняя девушка.
Последствия атаки России / Фото Харьковской ОГАНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В результате российских ударов были разрушены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка.
По словам Синегубова, в местах попадания дронов вспыхнули пожары. В настоящее время все соответствующие службы уже работают и ликвидируют последствия российского обстрела.
Когда ещё враг атаковал Харьковскую область с помощью БПЛА?
В ночь на 16 июня российские БПЛА атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате российского удара беспилотниками были зафиксированы возгорания в четырёх частных жилых домах и подвальном помещении.
Кроме того, загорелись гражданские автомобили, хозяйственные постройки и гараж. К сожалению, есть 8 пострадавших, среди них — 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Утром 21 мая российские FPV-дроны атаковали окружную дорогу Харькова. Россияне уничтожили грузовик и, к сожалению, убили водителя. На вызов прибыли патрульные, которых также атаковали.