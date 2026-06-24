Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Які наслідки російської атаки?

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Балаклії загинула 56-річна жінка. Також гострої реакції на стрес зазнала 21-річна дівчина.

Наслідки атаки Росії / Фото Харківська ОДА

Через російські удари руйнувань зазнали чотири приватних житлових будинки, магазин та господарча споруда.

За словами Синєгубова, на місцях влучань дронів спалахнули пожежі. Наразі усі відповідні служби вже працюють та ліквідовують наслідки російського обстрілу.

Коли ще ворог атакував Харківщину БпЛА?

В ніч проти 16 червня російські БпЛА атакували Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок російського удару безпілотниками зафіксували загоряння в чотирьох приватних житлових будинках та підвальному приміщенні.

Окрім того, спалахнули цивільні автівки, господарчі споруди та гараж. На жаль, є 8 постраждалих, серед них – 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець.

Зранку 21 травня російські FPV-дрони атакували окружну дорогу Харкова. Росіяни знищили вантажівку та, на жаль, вбили водія. На виклик прибули патрульні, яких теж атакували.