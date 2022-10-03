Лукашенко специально создает такой образ, – политтехнолог сказал, пойдет ли Беларусь на Украину

Слухи о нападении Беларуси на Украину в последнее время набирают все большие обороты. Впрочем, Лукашенко не спешит вмешиваться и занимается сбором урожая, у него нет времени на войну.

Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси уже давно ведет переговоры с Западом, чтобы спасти свою жизнь. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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Лукашенко не привлечет свои войска

Лукашенко понимает, как только рухнет путинский режим – такая же судьба ждет и его. Так, без поддержки главы Кремля самопровозглашенный президент сможет удержать свою власть разве что несколько недель. Понимая это, он и играет в такого хорошего и немного неадекватного колхозника.

Лукашенко гораздо умнее, чем хочет показать. Он специально создает образ такого простачка,

– заметил Тизенгаузен.

По его мнению, самопровозглашенный президент может разрешить Путину еще раз зайти в Украину силами новых мобилизованных россиян. Однако свои войска Лукашенко не привлечет в войну против Украины, потому что тогда "ему точно крышка".

Тизенгаузен объяснил, пойдет ли Беларусь на Украину: смотрите видео

Сценарий 24 февраля не повторится

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что вероятность полноценного вступления Беларуси в войну против Украины до декабря фактически нулевая. По его словам, белорусы только приступили к переоборудованию железнодорожной инфраструктуры и по контракту, работы должны завершить до декабря.

Что касается живой силы, то россияне планируют прислать в Беларусь 20 тысяч своих военных, плюс 17 – 18 тысяч может предложить Беларусь. Это не та группировка, которая может угрожать Украине,

– объяснил Жданов.

Эксперт убежден, что сценарий 24 февраля не повторится, поскольку мы развернули войска и оборудовали линию обороны. Следовательно, наши защитники не позволят белорусам зайти на территорию Украины.

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