Полковник ВСУ предположил, готова ли Беларусь к нападению на Украину
Украинские военные не обращают внимания на разговоры и обещания Александра Лукашенко. Только действия врага влияют на ответ нашей армии.
Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Количество белорусских войск пока недостаточное для вторжения.
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Белорусская армия имеет 2 – 3 дивизии
По словам полковника в запасе, в настоящее время белорусская армия имеет в своем составе около корпуса, то есть 2 – 3 дивизии.
Этого количества войск недостаточно для выполнения какой-либо задачи, кроме каких-либо провокаций на границе. И не более того, – заверил Роман Свитан.
Военный эксперт рассказал, что также пока не наблюдается массового движения российских войск в сторону Белоруссии. В 2021 году постоянно наблюдалась переброска новых батальонов и подвоз военной амуниции, продолжавшиеся в течение нескольких месяцев накануне вторжения 24 февраля.
"Поэтому сейчас не стоит говорить, что Лукашенко готов или дал команду готовиться к вторжению", - отметил Роман Свитан.
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Украинцев предупредят о возможном нападении
По мнению военного эксперта, белорусский диктатор может дать команду перебросить какое-нибудь количество войск на восточный фрон в управление российским генералам. Но если бы он мог это сделать – он бы это сделал.
"Увеличение количества, так сказать, союзных войск в Беларуси отслеживаем. Если будет определенное количество движения, которое будет угрожать нашей границе, командование будет принимать меры и донесет информацию о таких действиях народу Украины", – уверен Роман Свитан.
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