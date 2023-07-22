Беларусь "готовится" к вторжению в Украину: пограничники показали новую "угрозу"

В Госпогранслужбе 21 июля показали, как Беларусь "активно готовится" к вторжению в Украину. В частности, наши пограничники выложили фото, где ясно видно, какая ситуация с белорусской армией на границе с нашим государством.

Так, в службе подчеркнули, что ни сил, ни средств у белорусов для нападения на наше государство пока нет. Эти фотографии предоставили нашим пограничникам белорусские партизаны.

Смотрите также Вагнеровцы наглеют: в Беларуси произошла стычка между наемниками ПВК и пограничниками

Что происходит на границе Беларуси с Украиной

В ГПСУ отметили, что Беларусь имитирует способность своей армии к ведению боевых действий против Украины. К тому же русское ИПСО достаточно хорошо помогает им в этом.

В службе напомнили, что долгое время минобороны Беларуси рапортовало о тотальной защищенности границы с Украиной, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Несмотря на это, на кадрах, которые получили наши пограничники, реальность встает совсем другой.

На этих фото видно, что ударной группировки белорусов на границе с нашим государством нет. Более того, численность их военных там абсолютно невелика.

Беларусь "готовится" нападать на Украину / Фото ГПСУ

В ГПСУ отметили, что именно для "усиления" группировки белорусов в страну приблизились наемники ЧВК "Вагнера". Пограничники отметили, что они своим присутствием также должны усилить информационный эффект "угрозы" нападения.

Какова ситуация на границе с Россией в Черниговской и Сумской областях

Командующий Объединенными силами Сергей Наев 21 июля отчитался о ситуации на границе с Россией в Сумской и Черниговской областях. Он подчеркнул, что армия оккупантов не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.

"В пограничном фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", – сказал он.

Украинцы держат границу в Черниговской и Сумской областях / Видео по фейсбуку Сергея Наева

Наев также подчеркнул, что наши военные принимают все необходимые меры по усилению наших оборонных способностей, увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установлению дополнительных камер наблюдения.

Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет,

– заметил генерал.

В заключение он заверил, что если уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможным попытки врага ворваться в Украину.

Россия 21 июля обстреляла Черниговскую область