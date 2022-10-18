"Сейчас формируют группировку": может ли Беларусь к новому году подготовить наступление на Киев
Угроза наступления Беларуси на наше государство остается актуальной. Сейчас там формируется группировка, Россия перебрасывает свои войска.
Интересно, что часть танков и другого оружия Беларусь вывозит в Россию, в то же время Россия завозит несколько иное оружие на территорию Беларуси. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
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Россия подставляет под удар Беларусь
Сегодня риски для Украины понятны. Однако, как отмечает военный эксперт, сегодня риторика белорусских властей свидетельствует о том, что страна может готовить военные провокации и против других стран, в частности Литвы и Польши.
Не исключено, что ситуация с полномасштабной российской агрессией довела до такого состояния, что локального противостояния с НАТО и Европой невозможно избежать.
– считает он.
Очевидно, добавляет эксперт, Путин хочет поставить под удар Беларусь, чтобы активно оттуда угрожать Западу. "Это вообще ставит под сомнение будущее существование Беларуси, потому что ситуация там очень серьезная", - отмечает Мусиенко.
К тому, что Россия формирует группировку в Беларуси, нужно относиться серьезно. Украина должным образом на это реагирует.
Мы укрепляем нашу линию границы, там постоянно проходят обучение и есть наши военные. Все делается для того, чтобы не дать им оттуда зайти,
– подчеркнул военный эксперт.
Но то, что белорусских войск стало больше на границе с Литвой или Польшей, подчеркивает он, это повод задуматься. Возможно, Россия намерена развязать войну или Сувальский коридор, чтобы против Литвы. Следует учитывать и то, что Россия перебросила несколько модернизированных самолетов "Миг-31", оснащенных ракетами "Кинжал", которыми она постоянно пугает Запад, в Калининград.
Ситуация в Беларуси становится угрожающей не только для Украины,
– акцентировал Мусиенко.
По его словам, для России очень выгодно разместить ядерное оружие в Беларуси и продолжать оттуда угрожать Западу. Россия рассматривает Беларусь как территорию, с которой она может наносить удары тактическим ядерным оружием. Соответственно по ней и будет ответ.
"Лукашенко, находясь под полным контролем и в абсолютной зависимости от Путина, выполняет такие приказы", – подытожил военный эксперт Александр Мусиенко.
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Как вероятность нападения Беларуси на Украину: мнения экспертов
- По мнению военного эксперта Петра Черника, легкомыслить с заявлениями белорусского и российского диктаторов не стоит. Однако за более чем 7 месяцев войны Северный фланг укреплен на самом высоком возможном уровне. По его словам, в случае наступления нападающим точно не поздоровиться.
- Собственную оценку опасности дали и американские аналитики. Пока в США не видят серьезной угрозы для Украины с территории Беларуси. Серьезных войск, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя в Украине, нет. США также не наблюдают ничего в плане перемещения российских стратегических самолетов и других средств, способных нести ядерное оружие.
- Как утверждает политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, белорусы знают, что их ждет в Украине, ведь они уже заходили на территорию нашего государства. Потенциальный риск удара со стороны Беларуси и по нашим западным областям, и по Киеву остается. Однако паниковать не нужно, отмечает он, но мы должны готовиться, чтобы это не застало нас врасплох.