"Нападение будет ошибкой": Джонсон и Путин поговорили об Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон 13 декабря провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время переговоров подняли тему присутствия войск России вблизи границ Украины.

Детали встречи обнародовал ведущий T&G и известный политический комментатор Том Ньютон Данн.

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Разговор Джонсона и Путина состоялся вечером 13 декабря. Премьер Великобритании выразил "глубокую обеспокоенность по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной" и предупредил его, "что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия". Джонсон также отметил важность диалога для обеспечения международной и региональной безопасности.

Путин снова заговорил о НАТО

На сайте президента России заявили, что якобы Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии столкновения, используя в зоне ООС запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение и ударные беспилотники. Путин вновь заговорил о какой-то мифической угрозе со стороны НАТО.

Владимир Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений.

– говорится в сообщении на сайте главы Кремля.

В результате стороны согласились с необходимостью соблюдения условий Минских соглашений всеми участниками.

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Заметим, что Путин уже не в первый раз поднимает тему НАТО. Во время разговора с главой США Джо Байденом президент России выразил претензии, что НАТО якобы разворачивает свой военный потенциал вблизи российской границы. Именно это, мол, вызывает беспокойство Москвы.

Ответ Джо Байдена был достаточно жестким. Он посоветовал Путину вернуться к дипломатии и призвал к деэскалации. Байден очень ясно заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО – это вопрос, который решает только альянс и страны-кандидаты.

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