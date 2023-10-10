Шутила и предлагала Coca-Cola: израильтянка почти сутки сдерживала боевиков ХАМАС
Источник:Haaretz
В ходе войны с Израилем палестинские боевики захватили более сотни заложников. Израильтянка Рахель Эдри из Офакима, которую террористы удерживали в своем доме, рассказала, как ей удалось спастись.
Со дня вторжения ХАМАС в Израиль сеть заполонили шокирующие видео, на которых боевики убивают и издеваются над гражданскими израильтянами, захватывают их в плен. Жительница Офакима разсказала, что в течение 20 часов отвлекала боевиков разговорами, чтобы те не похитили или не убили ее и мужа.
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Кормила и отвлекала разговорами
В тот день, когда жизнь Рахель Эдри и ее мужа повисла на волоске, супруги после того, как раздалась тревога – предупреждение о ракетной опасности – спустились в бомбоубежище в собственном доме.
Вскоре в их дом, разбив окна, ворвалось пятеро вооруженных мужчин. Они представились полицейскими. Говоря по-арабски, нападавшие заставили женщину и ее мужа выйти из бомбоубежища. Затем они сломали телефоны супругов и начали шарить в их шкафах.
В какой-то момент террористы направили на женщину пистолет, а над ее головой держали гранату. Впрочем, Эдри не растерялась, а попыталась отвлечь внимание злоумышленников. Она сказала, что вынуждена уколоть инсулин и предложила боевикам напитки: Coca-Cola Zero и воду.
Все время, которое Эдри и ее мужа держали в заложниках, женщина не переставала шутить с террористами. Она обещала их научить ивриту, а от них же ожидала уроки арабского. Эдри говорит, что таким образом пыталась выиграть время до прибытия спасателей.
"Я понимала, что это вопрос жизни и смерти", – рассказывает израильтянка.
Вдруг около полуночи супруги услышали, как входит спецназ. Эдри говорит, что очень боялась, чтобы во время штурма в нее случайно не выстрелили.
Вместо того чтобы убивать нас, террористы разбегались по разным местам и прятались, пока по ним не начали стрелять,
– заявила женщина.
ХАМАС убивает гражданских и захватывает в плен: что известно
- По мнению отдельных экспертов, захват заложников был одной из главных целей нападения ХАМАС в Израиль. Таким образом, террористы надеются обменять своих пленников на собственных приспешников, находящихся в израильских тюрьмах.
- По последним данным, в Израиле зафиксировано 1008 погибших, еще по меньшей мере 3 418 получили ранения. Также погибли 704 палестинца, еще около 4 000 ранены.
- 9 октября вечером террористы заявили, что будут казнить заложников и снимать казни на видео, если Израиль не прекратит удары по Сектору Газа.
- Стала известна судьба гражданки Германии Шани Лук, которую угнали террористы. Фото, на которых она лежит ранена в пикапе боевиков, облетели весь мир. Мать девушки заявила, что ее дочь жива, но она находится в тяжелом состоянии.