В Украины есть план действий, – ГУР об угрозе нападения Беларуси
В СМИ часто появляется информация о подготовке нападения из Белоруссии. Сейчас это маловероятно, однако у ВСУ план действий на случай разных сценариев.
Об этом вживую 24 канала сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов. Он подчеркнул, что Главное управление разведки будет знать, если угроза станет реальной.
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Андрей Юсов вспомнил, что 28 ноября в уже СМИ появлялась информация, будто Беларусь точно наступит с нескольких направлений на Украину. Однако ГУР предупреждало, что это враждебное ИПСО, и действительно ничего не произошло до сих пор.
Угрозы нет, но риск остается
Совокупные силы окупантов и режим Александра Лукашенко для успешной операции в том направлении не сформированы.
Остается риск, что Владимир Путин будет использовать Беларусь в войне, ее территорию, инфраструктуру и т.д. Но угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет,
– отметил представитель ГУР.
Если информация изменится, в разведке будут об этом знать.
"У Украины есть планы действий на случай таких сценариев", – добавил Юсов.
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Беларусь помогает Путину
Лукашенко действительно много помогает Путину, заметил Юсов. Это касается и вооружения, и тяжелой бронированной техники, и взлетов МиГ-31, проверяющих способность украинского ПВО.
Не будем забегать вперед, но если придет время, Украина и на эти вызовы вынуждена будет реагировать,
– намекнул представитель ГУР.
Что известно о подготовке нападения из Беларуси
- По словам летчика-инструктора Романа Свитана, количество белорусских войск пока недостаточно для вторжения.
- Политолог Николай Давыдюк считает, что Лукашенко мог ответить "да" на призыв Путина вступить в войну, но оставил себе пространство для маневра.
- Вместе с тем, аналитики мониторинговой группы сообщают, что российские силы в Беларуси таки перебрасывают технику и личный состав из полигонов ближе к границе с Украиной.