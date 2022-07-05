Угроза обстрелов из Беларуси сохраняется, там проверяют системы управления и оповещения

Белорусы продолжают танцевать под дудку россиян. Они еще боятся идти в атаку, но делают все для отвлечения внимания ВСУ.

Россия активно использует Беларусь для нанесения ударов по мирным украинским городам. Также оккупанты очень надеются на более активное вмешательство белорусов в войну и расширение фронта силами союзника.

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Угроза обстрелов с территории Беларуси

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы мирных украинских городов и гражданской инфраструктуры. Часть из них враг совершает с территории Беларуси.

Наши разведчики не наблюдают никакой подготовки группировок противника в Беларуси к наступательным действиям. В настоящее время белорусы заняты проверкой систем управления и оповещения.

Угроза ракетного удара по Украине российской авиации с территории Белоруссии остается высокой.

Война России с Украиной: последние новости

Мобилизированные оккупанты уже рассматривают различные варианты побега с войны. Наиболее привлекательным для сохранения здоровья является взятка на границе и бегство в Россию. Также родные оккупантов "мотивируют" их огромными потерями и полным бардаком в рядах российской армии.

ВСУ удалось отразить атаку врага возле Славянска. Ранее враг совершил мощный обстрел города, известно о двух погибших.

Маляр рассказала о сценариях, которые оккупанты готовят в войне с Украиной