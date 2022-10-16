Могут применить силу: Си Цзиньпин заявил о решимости КНР противостоять сепаратизму Тайваня

Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ. Однако Китай не отказывается применить силу.

Об этом лидер Китая заявил во время выступления на открытии XX съезда Коммунистической партии в Пекине. Напомним, что напряжение вокруг Тайваня возросло после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. Тогда Китай начал масштабные учения у острова.

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Си Цзиньпин считает, что тайваньцы хотят присоединиться к Китаю

Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда уважал, заботился и приносил пользу Тайваню, а также был предан содействию экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив. По его словам, решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев, которое зависит только от них.

Мы настаиваем на стремлении к перспективе мирного воссоединения с наибольшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры.

– подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, что силовой сценарий предполагается на случай вмешательства внешних сил и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня. Подавляющее большинство тайванцев будто бы не будут принуждать к присоединению.

"Историческое движение национального воссоединения и национального возрождения продолжается, и полного воссоединения Родины нужно добиться", – подытожил китайский лидер.

Как Тайваню помогают США: коротко

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваня военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.

Спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пенгуй заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайванском проливе".

По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.

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