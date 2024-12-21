Нападение леопарда в Одессе: директор зоопарка объяснил, почему животное застрелили

В Одессе леопард напал на сотрудника зоопарка, который находился в одной клетке с хищником. На место происшествия были вызваны полицейские. Те вынужденно применили огнестрельное оружие.

Пострадавший сотрудник с множественными ранами головы, шеи и конечностей был доставлен в городскую больницу, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Почему леопарда "Казанову" пришлось застрелить

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, инцидент произошел из-за нарушения правил техники безопасности. Поэтому будет проведено внутреннее расследование. Известно, что пострадавший не первый год работает в зоопарке с хищниками.

По словам руководителя, леопарда сначала несколько раз пытались усыпить. Впрочем, эти попытки были неудачными. Было трудно попасть шприцом в зверя. Кроме того, эти попытки еще больше усиливали его агрессию.

"Нам очень жаль, нам очень жаль нашего леопарда Казанову", – признался Биляков.

Он подтвердил, что правоохранителям пришлось застрелить животное. Ведь леопард оказался за пределами вольера и представлял угрозу для окружающих людей.

"Он в любой момент перескочить и выйти за территорию, тогда могли быть человеческие жертвы", – отметил директор заведения.

К слову, недавно на территории Костопольского завода по утилизации отходов в Ровенской области нашли тело льва, который принадлежал Ровенскому зоопарку.