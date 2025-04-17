Состояние было критическое, – врачи рассказали о том, как чувствует себя Макаров после нападения

16 апреля вечером в Киеве было совершено нападение на известного журналиста Юрия Макарова. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи рассказали, как сейчас чувствует себя пострадавший.

Известно, что угрозы для жизни журналиста нет. Он уже дал показания полиции и рассказал СМИ детали нападения на себя, передает 24 Канал.

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В каком состоянии Макаров

В больнице рассказали, что пациент прибыл на скорой с осколочно-резаными ранами переднебрюшной стенки и руки.

По словам медика, состояние журналиста было критическое, тяжелое. Его прооперировали в тот же вечер. До утра Макаров пробыл в реанимации.

Утром состояние журналиста оценили как средней тяжести, стабильное. Мужчину перевели в палату. Предварительно, жизненно важные органы не были задеты. Был поражен только сальник.

К слову, по данным СМИ, одна из версий, которую следствие рассматривает относительно нападения на журналиста, является пророссийский след. Глава МВД Клименко взял расследование этого дела под личный контроль.