На место атаки оперативно прибыли несколько нарядов отдела реагирования патрульной полиции отдела полиции № 1 Никопольского районного управления. Правоохранители работали совместно со спасателями, медиками и жителями соседних домов.

Что пережил Марганец после ночной атаки?

Полицейские проверяли поврежденные подъезды и квартиры, бегали по этажам и стучали в двери, пытаясь найти людей, которые могли оказаться заблокированными или нуждаться в помощи.

Есть раненые? Кто-то нуждается в помощи?

– постоянно спрашивали правоохранители, проверяя дом за домом.

На кадрах с бодикамер видны последствия российской атаки: огонь и густой дым, выбитые окна, разрушенные стены, искореженные лестничные площадки и обломки бетона. Люди оказались в чрезвычайно сложных условиях. Одни звали на помощь, другие пытались найти своих родных или выбраться из поврежденных квартир.

Марганец после российского удара: смотрите видео

Пострадавших выводили из опасной зоны, а некоторых людей приходилось переносить на носилках. После этого их передавали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Спасение жителей Марганца после удара / Фото Нацполиция

Спасательные работы осложнялись не только разрушениями и пожарами. После первых попаданий опасность для людей не миновала. Российские войска направили на этот же район другие ударные беспилотники, поэтому последовало несколько повторных атак.

Полицейские предупреждали жителей и сотрудников экстренных служб об угрозе. Они помогали людям переместиться в более безопасные места и искали тех, кто оставался в квартирах, подъездах или ванных комнатах.

Кроме того, правоохранители оказывали помощь детям и взрослым, находившимся в состоянии сильного стресса, успокаивали их и объясняли, куда нужно переместиться во время повторной атаки.

Напомним, в результате российского удара погиб младенец. Мальчику было всего 3 месяца. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – двое детей: 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.