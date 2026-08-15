На місце атаки оперативно прибули кілька нарядів відділу реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Нікопольського районного управління. Правоохоронці працювали спільно з рятувальниками, медиками та мешканцями сусідніх будинків.

Що пережив Марганець після нічної атаки?

Поліцейські перевіряли пошкоджені під'їзди та квартири, бігали поверхами й стукали у двері, намагаючись знайти людей, які могли опинитися заблокованими або потребувати допомоги.

Є поранені? Хтось потребує допомоги?

– постійно запитували правоохоронці, перевіряючи будинок за будинком.

На кадрах із бодікамер видно наслідки російської атаки: вогонь і густий дим, вибиті вікна, зруйновані стіни, понівечені сходові майданчики та уламки бетону. Люди опинилися в надзвичайно складних умовах. Одні кликали на допомогу, інші намагалися знайти своїх рідних або вибратися з пошкоджених квартир.

Марганець після російського удару: дивіться відео

Постраждалих виводили із небезпечної зони, а деяких людей доводилося переносити на ношах. Після цього їх передавали медикам швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.

Порятунок мешканців Марганця після удару / Фото Нацполіція

Рятувальні роботи ускладнювалися не лише руйнуваннями та пожежами. Після перших влучань небезпека для людей не минула. Російські війська спрямували на цей самий район інші ударні безпілотники, через що пролунало кілька повторних атак.

Поліцейські попереджали мешканців та працівників екстрених служб про загрозу. Вони допомагали людям переміститися у безпечніші місця та шукали тих, хто залишався у квартирах, під'їздах або ванних кімнатах.

Окремо правоохоронці допомагали дітям та дорослим, які перебували у стані сильного стресу, заспокоювали їх і пояснювали, куди потрібно переміститися під час повторної атаки.

Нагадаємо, внаслідок російського удару загинуло немовля. Хлопчику було лише 3 місяці. Ще 11 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – двоє дітей: 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.