В Германии парень с ножом напал на 15-летнего украинца
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В немецком Дортмунде произошло нападение на 15-летнего беженца из Украины. Возник конфликт, в ходе которого неизвестный достал нож и ударил им подростка.
Сейчас украинец находится в больнице, а полиция разыскивает нападавших. Отмечается, что злоумышленник ранил шею парня, а затем ножом ударил в верхнюю часть тела.
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Конфликт в Германии
Как пишут СМИ, вечером 19 мая 15-летний украинец вместе с друзьями начали разговор с двумя девушками. Группе других молодых людей, которые была рядом, явно не понравилось это – началась драка. В ходе конфликта, один из нападавших достал нож и ударил украинца.
Сообщается, что парень сначала получил ранение шеи, а после его ударили ножом в верхнюю часть тела. Существовала угроза жизни подростка. Врач скорой, который прибыл на место, оказывал помощь несовершеннолетнему прямо на улице. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Нападавшим удалось скрыться. Сейчас их разыскивает полиция.
Нападения на украинцев за рубежом
- На севере Польши на днях убили 48-летнего гражданина Украины. Отмечается, что злоумышленники хотели сжечь его тело в хозяйственной постройке. Арестованы три человека. Один из подозреваемых в преступлении был работодателем, который предоставлял работу и жилье погибшему украинцу, а другой – сотрудником
- Две недели назад в Будапеште 44-летний казах убил 48-летнего украинца. Полицейские выяснили, что между ними произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры казах нанес украинцу несколько ножевых ранений. Последний скончался на месте.
- Незадолго до этого в Германии жестоко расправились над украинскими воинами. В баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее 27 апреля двух граждан Украины нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра.
- Один из них – 36-летний мужчина – погиб на месте. А второй – 23-летний пострадавший – скончался в больнице. Оказалось, что это были военные на реабилитации. Украинцы ранее имели серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться. Как сообщают СМИ, вероятный убийца – Z-патриот и фанат Владимира Путина. Однако в МВД Баварии отвергают конфликт на фоне войны.