Нападение на Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство: детали от МВД

Правоохранители квалифицировали нападение на Ирину Фарион как покушение на умышленное убийство. Она в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

В МВД сообщили, что полиция и другие необходимые службы работают на месте стрельбы.

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Полиция ищет преступника

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что полицейские уже собрали показания свидетелей. Сейчас они обрабатывают данные с камер видеонаблюдения.

Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах,

– заявил Клименко.

В МВД призывают – если у вас есть какая-либо информация об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщайте полиции. Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены.

Ранее в Нацполиции сообщили, что во Львове и на территории области ввели специальную полицейскую операцию. К ней привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Возле дома Ирины Фарион также много правоохранителей с собаками.

Напомним, что вечером 19 июля неизвестный мужчина выстрелил в Фарион на улице Масарика во Львове. У женщины ранение головы, она находится в реанимации.