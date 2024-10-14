ХАМАС хотел привлечь Иран и "Хезболлу" к нападению на Израиль, – NYT

Лидер ХАМАС Яхья Синвар пытался привлечь Иран и ливанскую группировку "Хезболла" к участию в нападении на Израиль. Атака началась 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает The New York Times. Сначала атаку планировали на осень 2022 года, но ее отложили.

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Иран и "Хезболла" должны были атаковать Израиль вместе с ХАМАС

В июле 2023 года представитель ХАМАС провел встречу с иранским командиром в Ливане, во время которой обратился за поддержкой для ударов по ключевым израильским целям в начале атаки.

По информации NYT, высокопоставленный иранский командир подтвердил поддержку плана со стороны Ирана и Хезболлы, однако отметил, что им нужно больше времени на подготовку.

Издание сообщает, что, несмотря на уверенность в поддержке союзников, ХАМАС осознавал, что может понадобиться действовать самостоятельно, чтобы не позволить Израилю развернуть новую систему противовоздушной обороны до начала атаки.

Важно. Одним из факторов, повлиявших на решение ХАМАС атаковать, было желание сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Также в источнике отмечают, что ХАМАС намеренно избегал серьезных конфликтов с Израилем с 2021 года, чтобы повысить эффект неожиданности во время атаки 7 октября. Лидеры группировки считали, что должны убедить Израиль в том, что ХАМАС стремится к спокойствию в секторе Газы, подытожило издание.