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24 Канал Новости Украины "Жизнь – боль": Юрий Макаров рассказал, как чувствует себя после нападения
18 апреля, 11:51
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"Жизнь – боль": Юрий Макаров рассказал, как чувствует себя после нападения

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 16 апреля в Киеве было совершено нападение на журналиста Юрия Макарова, который попал в больницу с осколочно-резаными ранами.
  • Состояние Макарова – удовлетворительное.
  • Журналист говорит, что медики могут отпустить его домой в ближайшее время.

16 апреля вечером в Киеве было совершено нападение на известного журналиста Юрия Макарова. Мужчину госпитализировали в больницу в критическом состоянии с рядом осколочно-резаных ран.

Исполнительный продюсер Общественное вещание уже дал показания правоохранителям. Макаров рассказал, что в вечер, когда произошло нападение, он по привычке вышел на прогулку на территории закрытого жилого комплекса, передает 24 Канал.

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Как чувствует себя Юрий Макаров сейчас

17 апреля к журналисту в палату наведалась съемочная группа ТСН. Мужчина рассказал о том, как чувствует себя.

"В какой-то момент было вообще хорошо. Но сейчас оно (рана – 24 Канал) ноет", – признался он.

Макаров уточнил, что в него пырнули железным ножом, а потом зашивали здесь, в больнице. "То есть оно должно болеть. Но ничего. И вообще жизнь – боль", – пошутил журналист.

Также он предположил, что до понедельника медики могут отпустить его домой.

Утром 18 апреля в Нацполиции в эфире телемарафона рассказали, что Юрий Макаров находится в больнице, его состояние – удовлетворительное. Рассматривается несколько версий покушения: личные конфликты, нападение, связано с профессиональной деятельностью, и российский след.