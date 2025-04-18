"Жизнь – боль": Юрий Макаров рассказал, как чувствует себя после нападения
- 16 апреля в Киеве было совершено нападение на журналиста Юрия Макарова, который попал в больницу с осколочно-резаными ранами.
- Состояние Макарова – удовлетворительное.
- Журналист говорит, что медики могут отпустить его домой в ближайшее время.
16 апреля вечером в Киеве было совершено нападение на известного журналиста Юрия Макарова. Мужчину госпитализировали в больницу в критическом состоянии с рядом осколочно-резаных ран.
Исполнительный продюсер Общественное вещание уже дал показания правоохранителям. Макаров рассказал, что в вечер, когда произошло нападение, он по привычке вышел на прогулку на территории закрытого жилого комплекса, передает 24 Канал.
Смотрите также От символа украинского телевидения до жертвы покушения: все, что известно о Юрии Макарове
Как чувствует себя Юрий Макаров сейчас
17 апреля к журналисту в палату наведалась съемочная группа ТСН. Мужчина рассказал о том, как чувствует себя.
"В какой-то момент было вообще хорошо. Но сейчас оно (рана – 24 Канал) ноет", – признался он.
Макаров уточнил, что в него пырнули железным ножом, а потом зашивали здесь, в больнице. "То есть оно должно болеть. Но ничего. И вообще жизнь – боль", – пошутил журналист.
Также он предположил, что до понедельника медики могут отпустить его домой.
Утром 18 апреля в Нацполиции в эфире телемарафона рассказали, что Юрий Макаров находится в больнице, его состояние – удовлетворительное. Рассматривается несколько версий покушения: личные конфликты, нападение, связано с профессиональной деятельностью, и российский след.