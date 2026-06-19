"Полная изоляция от реальности": атака на Москву вызвала бунт среди россиян, – ISW

После атаки на Москву 18 июня в России усилилась волна критики в адрес систем противовоздушной обороны и государственной пропаганды. Российские военные блогеры всё чаще заявляют об искажении реальной ситуации на войне.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

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Как атака на Москву вызвала недовольство у россиян?

Российские военные блогеры в своих постах заявляют, что украинские силы смогли нанести значительный ущерб, несмотря на наличие в Москве мощных систем ПВО. Они признают, что война всё больше выходит за пределы приграничных регионов России и требует усиления защиты стратегических объектов по всей стране.

Часть авторов также резко критикует российские государственные СМИ за попытки преуменьшить последствия ударов. Они обвиняют СМИ в создании искажённой картины событий и оторванности от реальности, отмечая, что официальные сообщения не отражают истинную ситуацию.

Другие военные блогеры призывают изменить подход к освещению войны, отмечая, что пропагандистские нарративы всё больше противоречат реальным событиям, которые россияне могут наблюдать сами.

По данным ISW, государственные российские телеканалы фактически избегали подробного освещения атаки: "Первый канал" и "НТВ" не показывали отдельных сюжетов, а "Россия-1" ограничилась лишь официальными заявлениями. Вместо этого акцент делался на наказании тех, кто снимает последствия ударов.

Аналитики отмечают, что такая информационная политика Кремля направлена на контроль над нарративом и снижение общественного резонанса от ударов по российской территории.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удары по территории России наносятся украинским оружием, что опровергает российские нарративы о "войне с НАТО". По его словам, это подрывает пропаганду Кремля и демонстрирует, что Россия воюет исключительно с Украиной. Он подчеркнул, что Путин совершил историческую ошибку, начав войну, и имеет возможность ее завершить, приказав своим войскам прекратить огонь.

Напомним, в ночь на 18 июня Москва подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последние годы. Несмотря на заявления российских властей об эффективной работе противовоздушной обороны, часть дронов смогла поразить стратегические объекты, в частности Московский нефтеперерабатывающий завод. По данным российских пропагандистских изданий, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице было сбито около 194 беспилотников, а работа ПВО продолжалась в течение всей ночи.

В свою очередь, Генеральный штаб ВСУ подтвердил повторное поражение Московского НПЗ. По предварительным данным, на территории предприятия возникло не менее пяти очагов пожара. Огонь охватил установки первичной и вторичной переработки нефти, а также резервуарный парк.

Отметим, что Московский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий топливной инфраструктуры России и обеспечивает поставки топлива как для столицы, так и для нужд российской армии.