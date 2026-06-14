В Рыбинске под Ярославлем снова произошёл взрыв на нефтебазе: город затянуло дымом

14 июня жители Ярославской области России в очередной раз подверглись атаке беспилотников. Беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Рыбинске.

После успешных ударов на объекте вспыхнул пожар. Местные жители снимают последствия атаки. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Что известно об атаке на Рыбинск?

В Ярославской области России ночью объявили режим "беспилотной опасности" из-за атаки дронов. Губернатор Михаил Евраев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, избегать открытых мест и находиться подальше от окон до отмены тревоги.

При этом полностью обезопаситься от атаки все же не удалось. Произошло поражение нефтебазы "Темп" в Рыбинске Ярославской области. На территории объекта возник пожар, над ним поднимался густой черный столб дыма.

Удар по Рыбинску: смотрите видео последствий

Нефтехранилище расположено примерно в 700 километрах от линии боевого столкновения, что свидетельствует о возможности нанесения ударов по объектам в глубоком тылу России.

Последствия удара по нефтебазе: смотрите фото

Справка. Нефтебаза в Рибинске известна как комбинат "Темп Росрезерва". Это крупный объект системы Росрезерва, расположенный в микрорайоне Копаево. Благодаря выходу к Волге и железной дороге, она служит ключевым логистическим хабом для хранения больших объемов топлива и обеспечения военной техники.

Где находится Рибинск: смотрите на карте

Местные жители сообщают, что атака дронов продолжается и сопровождается новыми взрывами. Продолжается и пожар на объекте, из-за чего чуть ли не со всех уголков города виден дым. Очевидцы делятся кадрами последствий удара.

Пожар на нефтебазе в Рыбинске: смотрите фото

Предполагают, что удар нанесли украинские дроны типа "Февраль". OSINT-аналитики также подтвердили атаку.



Атака на Рыбинск / Exilenova+

Отметим, что неспокойно было также в Новомосковске Тульской области страны-агрессора. Там под удар попал местный завод "Азот". После попадания на предприятии вспыхнул пожар.

А накануне, 12 июня, в российском Нижнекамске (Татарстан) тоже произошел масштабный пожар после атаки беспилотников. Под ударом оказался нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим", входящий в структуру компании "Сибур". Предварительно, возгорание произошло на установке первичной переработки нефти АВТ-8 – одном из ключевых узлов предприятия.

Над промышленной зоной поднялся густой столб дыма, а очевидцы сообщали о взрывах. Кроме того, во время отражения атаки российская ПВО, вероятно, попала в жилой дом, который получил серьезные повреждения.