В Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой оборонной компании Rohde & Schwarz. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых граждан Болгарии, а расследование дела в связи с вероятным политическим мотивом взяло на себя Баварское государственное управление уголовной полиции.

По данным Баварской телерадиовещательной корпорации BR, инцидент произошел около полуночи в районе Берг-ам-Лайм, когда из проезжавшего мимо автомобиля выбросили самодельные зажигательные смеси.

Каковы подробности?

Одно из устройств взорвалось возле строительных контейнеров, однако патруль полиции, оперативно прибывший на место происшествия, сумел быстро потушить пламя и предотвратить его распространение.

В результате пожара никто не пострадал, а само пламя не нанесло ущерба основным помещениям предприятия.

Во время осмотра территории спасатели и правоохранители обнаружили еще одно зажигательное устройство, которое по неизвестным причинам не сработало, после чего специалисты обезвредили его на месте.

Благодаря оперативному реагированию правоохранителям удалось задержать 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину на соседней автозаправочной станции на Инсбрукер-Ринг. В настоящее время следователи выясняют степень их причастности к нападению, а официальной информации о мотивах злоумышленников пока нет.

Реакция компании и специфика деятельности

Пресс-секретарь технологической группы Rohde & Schwarz в комментарии журналистам подтвердила факт проведения полицейской и спасательной операции.

"Наша производственная территория непосредственно не пострадала", – подчеркнула представительница концерна, отказавшись от дальнейших публичных комментариев.

Немецкий концерн Rohde & Schwarz активно разрабатывает решения в сфере технологий безопасности и специальной связи для государственных и военных структур.

Показательно, что весной компания подписала меморандум о сотрудничестве с украинским производителем беспилотников Pegasus Arms для совместного создания современных систем разведки.

Это уже не первый подобный инцидент вокруг объектов компании, ведь в 2021 году неизвестные подожгли силовой кабель возле штаб-квартиры, что привело к массовому отключению электричества в городе, а ответственность за это тогда взяли на себя левые экстремисты.

Волна саботажа и диверсий в Европе

Как уже сообщалось на нашем сайте, за последние месяцы в Европе зафиксировали целую серию попыток саботажа против объектов инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса.

В частности, в Германии правоохранительные органы расследуют случай саботажа на электроподстанции недалеко от Кельна, где были обнаружены взрывные устройства, предназначенные для повреждения линий электропередач.

Кроме того, ранее мы рассказывали о задержании в Словакии подозреваемых, которые готовили поджог завода компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотных летательных аппаратов.